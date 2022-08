"Parma 360", un festival celebra la creatività contemporanea

PARMA, 04 AGO - La stagione culturale di Parma si prepara a ospitare, tra il 10 settembre e il 30 ottobre, la sesta edizione di "Parma 360 Festival della creatività contemporanea", evento dedicato alle massime espressioni delle arti visive contemporanee e del pensiero creativo, direzione artistica di Chiara Canali e Camilla Mineo. L’edizione 2022 presenta i percorsi di alcuni protagonisti del sistema artistico contemporaneo le cui opere saranno in dialogo con gli spazi espositivi della città, in un percorso multimediale dedicato al tema 'Passaggi/Paesaggì. Non solo mostre e progetti espositivi, ma anche talk e incontri che confermano la natura partecipativa di 'Parma 360' e la sua vocazione a incoraggiare e diffondere l'arte contemporanea e gli artisti emergenti, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico parmense trasformato in un vero e proprio museo diffuso sul territorio.

Anche in questa edizione luoghi sia istituzionali sia privati come palazzi storici, torri medievali, spazi di archeologia industriale «riconquistano il loro valore aggregativo e si arricchiscono di nuove valenze semantiche». Ideata appositamente per il festival e presentata a Palazzo del Governatore sarà l'opera poli-autoriale 'anemos' di Edoardo Tresoldi, Studio Azzurro e Max Magaldi. 'anemos' è un progetto corale che unisce linguaggi espressivi differenti: i tre artisti hanno concepito un organismo unico che si snoda attraverso la dimensione scultorea di Tresoldi, le proiezioni video di Studio Azzurro e la sonorizzazione di Max Magaldi. Ed ancora, nell’ambito della macro-opera realizzata dall’autore israeliano Yuval Avital 'Bestiario della Terrà, progetto dell’anno di Reggio Parma Festival 2022, 'Personà è la terza mostra e rappresenta l'indagine sulla maturità, dopo le due precedenti sull'infanzia e sull'adolescenza: in questa tappa, nel settecentesco edificio di Palazzo Marchi, saranno in mostra le maschere sonore di Avital. Il Torrione Visconteo ospiterà invece il progetto site-specific 'Camminando contaminandò di Francesca Pasquali, artista riconosciuta nel campo dell’arte contemporanea per la sua ricerca legata alle materie plastiche.