La confessione di don Sgangèrla

Andrea Maietti

Don Sgangèrla, giovane coadiutore di Pievelago. Lungo e magro come una forcella da bucato. La sua tonaca era lisa fino a dar lampi sotto il sole d’estate. A furia di lavarla si era accorciata tanto da mettergli a nudo gli stinchi ossuti, sopra i calzini neri sdruciti. Oltre i rammendi della perpetua erompevano chiazze di pelle bianca, tonde come la chierica penitenziale che gli marchiava la nuca. Il campetto dell’oratorio era in fondo al costone dell’Adda. In cima era la chiesa con la canonica. Dall’alto si affacciava a quando l’ombra imperiosa del prevosto: «Don, vieni su che ti devo parlare». E don Sgangèrla sussultava: chiudeva il breviario e correva su per i sessanta gradini che incidevano il costone di una ripida e sghemba scalinata in terra battuta. Così abnormemente lungo il passo del giovane prete, che i ragazzotti smettevano di botto di correre dietro al pallone: «Guardate là: dai don Sgangèrla, che arrivi primo!».

Quel giorno d’estate del 1950, l’anno santo, don Sgangèrla camminava a testa bassa ai margini del campetto. Si riparava dal sole con un fazzoletto annodato ai quattro angoli a far da cappello.

Ogni tanto il pallone gli arrivava tra i piedi e lui lo rispediva in campo, svirgolando con la goffaggine di chi a pallone non ha giocato mai. I ragazzini ridevano e solo la loro voce rompeva il silenzio dei campi affondati nell’afa. Vecchio era il pallone e tutto spellato: la bocca chiusa a stringa lo deformava a melone bitorzoluto, sul punto di scoppiare a ogni calcio. Ogni tanto il melone volava oltre la rete arrugginita di recinzione: spanciava nel fosso gonfio di acque pronte per l’irrigazione.

Don Sgangèrla sbuffava: «Basta, è l’ultima volta!». Poi prendeva la pertica delle noci che aveva una reticella legata a un’estremità. Si chinava in riva al fosso e s’ingegnava di far scivolare la pertica sull’acqua, in modo da far entrare il pallone nella reticella. La pratica occupava qualche minuto di annaspi, ansiti, castigati gesummaria, con i ragazzini che facevano divertito crocchio alle sue spalle. Mezzo paese era partito in pellegrinaggio per Roma assieme al prevosto. La responsabilità della parrocchia pareva rendere ancora più lunga e sofferta la sagoma del giovane prete, che a andò infine a sedersi sul ceppo di un gelso all’ombra del filare che costeggiava il fosso. L’ombra del campanile andava allungandosi sul campetto riarso.

Le rondini avevano iniziato a tracciare la loro preghiera vespertina attorno alle bifore Don Sgangèrla aprì il breviario, dopo averne scosso la polvere dalla copertina nera e gualcita. D’improvviso i ragazzini abbandonarono il pallone nella polvere. Si appiattirono dietro gli erbaccioni sul ciglio del fosso. Oltre il fosso, sulla carrareccia che si snodava per i campi, due giovani donne in bicicletta. Don Sgangèrla fu tentato di richiamare i ragazzi. Non lo fece. Seguì per un attimo le giovani donne e abbassò lo sguardo quando a una gobba della strada le biciclette scartarono e le gonne si sollevarono nell’ultimo sole.

Tornò al suo breviario: «Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedek», lesse a voce forte, come fosse sul pulpito. Poi chiuse il libro e strinse la testa tra le mani. Lo scosse una manata sulla spalla. Un omone con calzoni alla zuava e uno zaino sulle spalle gli sorrideva, tutto accaldato. «Buon giorno – disse –, io venire di Germania. Andare a Roma per Giubileo. Mea peccata tibi confiteri volo».

L’omone soffiava come un mantice. Il colletto bianco del prete gli cingeva il collo. Così stretto il colletto, così grosso il collo, che don Sgangèrla pensò: «Forse vuol fare penitenza».

Era proprio un prete, ed era capitato lì, Dio sa come, rischiando di capitombolare giù per la scalinata. «Là Paradiso, qui giù Inferno», ridacchiò l’omone, indicando il campanile e schivando una pallonata che sorvolò i due preti lasciando nell’aria una scia di polvere. Voleva davvero confessarsi. In che lingua? Latino, naturalmente. «L’è una parola – pensò don Sgangèrla – con tutte le bacchettate che ho preso in seminario, perché non ci azzeccavo mai!».

Si tolse il fazzoletto dal capo, richiamò i ragazzini, che zampettarono su per la scalinata, squadrando l’omone venuto da chissà dove. «A casa che è tardi», disse don Sgangèrla.

In cima al costone alcune madri stavano già aspettando, con le mani sui fianchi e l’aria ingrugnata. Don Sgangèrla si srotolò le maniche sui polsi e fece cenno all’omone di seguirlo. Entrò con lui nella chiesa semibuia. La navate gli parvero persino fredde rispetto alla calura esterna. L’omone si guardava intorno: «wie schön, bello!», esclamò.

Don Sgangèrla passò in rassegna con un’occhiata tutta la sua chiesa: povera, se non proprio disadorna. «Mah – pensò –, i tedeschi devono avere poco di bello a casa loro».

Ma in qualche modo l’elogio gli aveva fatto piacere. Si sentiva pronto alla grande prova, una volta tirate le tendine viola dell’accesso e aperto lo spioncino di udienza del vecchio confessionale: «Dunque, contami su, dic mihi quod fecisti in isto tempore».

L’omone scoppiò in una risata maccheronica come il latino di don Sgangèrla. Tremò la statua in gesso di Sant’Antonio abate, che origliava nella nicchia sovrastante. L’inginocchiatoio del confessionale scricchiolò penosamente. Don Sgangèrla un poco si risentì. Ma come, il confratello era venuto per il sacramento della confessione e così alla leggera la prendeva? «Breviarium semper legisti?», incalzò tutto serio.

«Ja, ja», rispose l’omone.

«Comandamenta semper osservasti?».

«Non capire, bitte?».

«Decalogus…», si corresse don Sgangèrla. Silenzio da dietro la grata. Don Sgangèrla fu preso da angoscioso sospetto. Rivide le giovani donne passare con le gonne all’aria: «Neh, non avrai per caso… mulieres frigulasti?», gli scappò fuori in un filo di voce. Poi premette le palme contro le orecchie per non sentire.