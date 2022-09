Primo Bagno

D Quest’anno ero al Golfo di Baratti al mare ed un giorno ho visto forse la cosa più bella e dolorosa degli ultimi miei anni. La spiaggia era affollata era pomeriggio tardi e qualcuno se ne andava qualcuno lanciava sassi nel mare ad un tratto dalla pineta ho visto arrivare lei Viola un viso da Madonna di Antonello magrissima e diafana con dei fili attaccati al corpo

Ho seguito la sua lentissima camminata dalla pineta alla spiaggia mentre c’era chi mangiava chi giocava alla palla chi faceva la lotta chi faceva il bagno

Viola si è liberata lentamente di tutti i fili che imprigionavano il suo esile corpo e solo allora le sue braccia si sono allargate i suoi capelli si sono sciolti le sue mani hanno perso le rughe

Si è fermata solo per prendere un mucchietto di sabbia nel palmo della mano e per prendere una conchiglia e mangiarla si ha mangiato una conchiglia l’ho visto con i miei occhi una piccola conchiglia di quelle color viola

Nessuno si accorgeva di lei come forse le era successo un poco in tutta la sua vita ed io mi chiedevo quale fortuna avessi in quell’istante nel vedere quello che nessuno vedeva

In realtà una ragazza di nome Alessandra è andata verso di lei e le ha chiesto se stava bene se aveva bisogno di qualcosa Viola le ha risposto sussurrando voglio il mare e indicava il mare voglio vivere lì le ha detto quasi senza voce

Si vedeva dalla faccia di Viola che era la prima volta che vedeva il mare solo dopo ho saputo che era scappata da un ospedale psichiatrico nessuno si accorgeva di lei perché si muoveva a rallentatore come in un replay della vita

Aveva un abito completamente rosso e un cappello bianco in testa come se li avesse rubati poco prima a qualcuno sulla spiaggia ogni tanto si voltava all’indietro e sorrideva per assicurarsi di non essere inseguita

Io sudavo nel guardarla mi emozionavo nel guardarla eppure ero l’unico in quel momento anche se c’erano trecento persone in quella spiaggia di Baratti già mi sembrava che Viola fosse della mia famiglia perché anche io amavo la solitudine

Mi sembrava che Viola dicesse dentro di sé quello è il mare io non ho mai visto il mare io voglio entrare in quel mare e lottava con un passo lento ma deciso e quella faccia sofferente sembrava dover lottare come un atleta alle olimpiadi con la differenza che non aveva milioni di persone a vederla ma c’erano solo i miei occhi

E io nel silenzio dicevo dai Viola dai manca poco al mare e lei avanzava di un metro e io sembravo l’unico al mondo a fare il tifo per lei ma credo che anche i pesci in quel momento facessero il tifo per lei per la sua lotta per i suoi sogni

Con Viola in quel momento erano anche le alghe e le onde e muschi e i cormorani e le cozze e il polipi in quel momento tutto il mondo del mare faceva il tifo per lei perché a differenza degli uomini il mare voleva conoscere Viola voleva toccarla voleva abbracciarla voleva carezzarla

Poi Viola la malata psichica scappata è entrata in acqua e urlava e adesso urlava talmente tanto di gioia che in tanti si erano accorti di lei e aveva la bocca aperta e guardava al cielo solo i bambini urlavano con lei in acqua e i gabbiani erano solo loro adesso che osavano stare in acqua Viola e i bambini e i gabbiani che urlavano nello stesso modo di gioia

Tutti erano usciti dall’acqua ed erano ammutoliti davanti a quella ragazza malata che per la prima volta aveva visto il mare e Viola si immergeva con la testa e urlava sempre più forte tanto che qualcuno è scappato per la paura la paura della felicità

Viola sapeva che nel mare c’era un mondo molto migliore rispetto a quello che aveva conosciuto che nel mare non si spara nel mare non ci sono i soldi che nel mare non ci sono i mestieri e allora Viola era felice

Quando è uscita dal mare un gruppo di bambini gettava coriandoli attorno a Viola che prima era sconosciuta ora sembrava quasi una Madonna in processione e tutti i bambini sentivano che lei aveva dei poteri che altri non avevano

Quando sono venuti a prenderla gli infermieri e la polizia tutta la spiaggia si è ribellata e urlavano e si picchiavano e io ero con loro che Viola poteva venire tutti i giorni a fare il bagno e come un rito al rallentatore tutti l’avremmo vista quell’essere meraviglioso avanzare verso il mare con la bocca sempre più larga fino all’urlo finale di gioia

Viola non faceva male a nessuno

Il primo bagno della vita di Viola malata psichica scappata dall’ospedale psichiatrico era stato un giorno importante

Altrimenti sarebbe stata la solita giornata in spiaggia