Quando la mafia mette la cravatta «Pater», l'ultimo libro di Cacopardo

Di giallo ha solo la copertina. «Pater» (Ianieri Edizioni), l’ultimo libro di Domenico Cacopardo, presentato ieri alla libreria Feltrinelli, è un pezzo di storia della Sicilia, anzi della Sicilia orientale, dove l’autore ha vissuto gran parte della sua vita. Consigliere di Stato in pensione, Cacopardo, scrittore, giornalista, oggi editorialista della Gazzetta di Parma, ha insegnato nelle università di Torino e Roma-Luiss.

Intervistato da Pietro Adrasto Ferraguti di Tv Parma e da Marco Marino, editor de Il Saggiatore, l’autore ha «raccontato» il suo romanzo (naturalmente senza svelare il finale) ambientato a Messina, in quella parte della Sicilia che ha conosciuto, amato, e forse un po’ anche odiato, attraverso le vicende del protagonista che incarna perfettamente una società ambigua, sfuggente, dove prospera il fenomeno criminale più radicato d’Europa.



«Pater – ha spiegato Cacopardo – è la storia di un ragazzo di buona famiglia, nato nel 1923, che vive a Messina e perde il padre (un allevatore benestante che stava lontano dai guai) in un’imboscata misteriosa. Il funerale viene celebrato con un feretro già sigillato, che lascia spazio a tutti i dubbi. Cataldo è un giovane ambizioso ed esuberante. Sposa una cugina che viveva ad Arezzo e diventa un avvocato in carriera, che presto abbandona ogni scrupolo per diventare una macchina da soldi, con la moglie Liborietta che assolve scrupolosamente al ruolo di cassiera». Nella storia si incontrano un arcivescovo compromesso con il fascismo, i potentati della DC siciliana, insomma i vertici di un potere cui prospera quella mafia di cui Cacopardo ha soltanto percepito l’esistenza, ma che lo ha indotto ad abbandonare la Sicilia, vendere casa e trasferirsi a Parma.

Come ha sottolineato Marco Marino, il libro, raccontando la storia di Cataldo Giammoro, parla di Messina come l’ha vissuta l’autore, è uno «spazio della memoria».

«Effettivamente – conferma l’autore – il mio rapporto con la Sicilia occupa uno spazio preponderante. Ma cerco anche di presentare un mondo vero, in cui l’ambiguità è la regola, e la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici, e parlo di una città che con il terremoto del 1908 ha perso ogni identità. Cataldo ne è l’espressione: da avvocato risolve rapidamente il dilemma morale, diventando protagonista della mafia degli affari, gestendo il consorzio cavatori e costruendo autostrade con materiale di scarto. Ad ispirarmi – confessa Cacopardo – è stata forse anche la vicenda di Sindona, finanziere come il nostro avvocato, che per un certo periodo è stato mio vicino di casa. In realtà il male di Cataldo stava già alla radice, in un mostro che non ha teste visibili». Che fine farà Cataldo si scoprirà leggendo il libro, con una chiusura che è un omaggio a Leonardo Sciascia.