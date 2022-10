Giuseppe Morici: «Il ruolo del top manager? Scoprire nuovi talenti»

Un libro che si legge tutto d'un fiato. Come un romanzo, anche se romanzo non è. «Leader ma non troppo. Arte e fatica di guidare un'azienda» di Giuseppe Morici, edito da Feltrinelli, non è nemmeno un manuale pronto per l'uso, di quelli che si fingono pieni di consigli e segreti per arrivare al successo sicuro. E' piuttosto la storia vera di un vero top manager, il racconto di esperienze vissute in prima linea. Un volo - con il drone delle parole - sui meccanismi che regolano l'organizzazione delle aziende, da un punto di vista privilegiato: quello di un top manager, leader a tutti gli effetti. Una persona con un obiettivo chiaro: guardare allo sviluppo dell'azienda, tenendo il rispetto delle persone al centro di ogni progetto. Una premessa quindi è d'obbligo: «Preferisco parlare di leadership più che di leader. Non mi piace l'idea dell'uomo solo al comando».

Innanzi tutto, leader si nasce o si diventa?

«Se diventare leader significa prendere le persone, metterle in un'aula e insegnare loro qualcosa che li trasformi in leader, no, non funziona così. Ma non è nella culla che il destino si compie. E' crescendo, grazie alle esperienze che si fanno, che si può diventare leader. Penso che siano decisivi i primi anni di vita e quelli fino alla giovinezza».

Al liceo, come si legge nel libro, lei era già un leader?

«Ero rappresentante d'istituto».

Quali sono le caratteristiche del leader, detto che non basta la qualifica di manager per esserlo veramente?

«Il ruolo apicale in un'azienda assomiglia a quello del direttore d'orchestra. Il suo mestiere non è suonare bene uno o più strumenti, ma è far suonare bene l'orchestra nel suo insieme. Il leader è colui che pensa alla strategia e che sa allineare la visione a lungo termine con i risultati e l'organizzazione interna per raggiungere l'obiettivo».

Scrive anche che il leader è colui che sa stare nell'ombra, che scopre talenti e li aiuta a sbocciare. Bello, ma difficile.

«La prospettiva di breve termine è di “sfruttare” al meglio e al massimo le risorse e le persone che si hanno in quel momento. Poi però c'è l'ottica a lungo termine, quella che impone di guardare al futuro, ossia di pensare che nuovi talenti dovranno prendere il posto di quelli attuali. E' fondamentale occuparsi di innescare meccanismi che permettano ai giovani di crescere per portare avanti l'azienda».

Come è diventato manager? Per scelta o per caso?

«C'è un capitolo di un mio libro precedente che si intitola proprio “manager per caso”. Sono entrato nel mondo delle aziende, quello in cui ci sono più opportunità di lavoro, a 25 anni. Sognavo di fare altro, ma per una serie di congiunture è andata così. Nella vita può capitare di fare quello che non ti saresti mai aspettato. E' bello però scoprire che stai facendo quella cosa in un modo del tutto personale, diverso da come la fanno gli altri e che assomiglia per le modalità a quello che volevi fare quando eri giovane».

C'è qualcosa di inaspettato in questo libro, che lo rende «universale», una profonda cultura umanistica.

«Ho una formazione scolastica e universitaria umanistica e sociale. Dopo il liceo classico ho scelto Scienze politiche. Il mio modo di vedere le cose è figlio anche di questi percorsi di studio, utili perché le aziende sono fatte principalmente di persone, prima che di numeri e prodotti. Ovviamente questo non vuol dire che i numeri non siano importanti».

I risultati devono contare, ovviamente?

«Le aziende sono soggetti sociali con una responsabilità economica, che operano in territori fatti di tanti altri attori, le istituzioni, la scuola, le associazioni, la chiesa e così via. L'azienda è uno di questi attori, ma per esistere certo deve fare anche utili».

Sul fronte dell'economia sociale l'Italia ha diversi modelli da seguire.

«L'Italia ha detto molto soprattutto in passato su questo fronte. Personalità come Pietro Barilla, imprenditore privato, Adriano Olivetti, imprenditore politico, Enrico Mattei, manager/imprenditore pubblico sono un modello che il mondo sta riscoprendo ora».

Un modello che non guarda solo al profitto?

«L'Italia è piena di imprenditori che hanno una visione integrata. Da noi non si farebbe l'uomo dell'anno in base solo ai profitti. Abbiamo una tradizione importante, l'Umanesimo lo abbiamo inventato noi».

A questo proposito, cos'è il successo? E come si misura?

«Nella mia esperienza la più bella dimensione del successo è guardarsi indietro e vedere le persone a cui ho cambiato in meglio la vita professionale. Che può significare almeno due cose. La prima riguarda i manager a cui si è dato un contributo affinché trovassero uno sviluppo bello della loro vita professionale. La seconda riguarda invece la popolazione aziendale più ampia: se si è lavorato bene si è creato lavoro, sviluppo. La parola lavoro è stata surclassata dalla parola profitti in questi anni. Ma se si pensa solo ai profitti a discapito del lavoro, chi potrà comprare i prodotti che portano profitti, senza lavoro? Entrambe le dimensioni hanno a che fare con il futuro. Ecco, questo è il successo secondo me, il successo di una squadra, di una persona è quello di aver generato qualcosa che dura nel tempo».

L'importanza della parola è uno dei motivi ricorrenti del libro.

«Ho un pregiudizio positivo nei confronti della parola. Altrimenti non scriverei libri, è evidente. Nelle azienda, ritenute il territorio della pratica e non della filosofia, esiste una fase in cui l'esempio dell'imprenditore, del capo o del leader può bastare. Si osserva e per mimesi si tramanda. Ma c'è un grande “però”. Se un'azienda vuole crescere a un certo punto qualcosa bisogna pur spiegarla. La parola diventa quindi fondamentale, soprattutto nelle grandi aziende, perché crea senso, significato e il significato crea condivisione e motivazione. La parola serve a creare un contesto, a spiegare i cambiamenti strategici e organizzativi».

Parola fondamentale anche nella comunicazione esterna dell'azienda?

«E' fondamentale saper raccontare una storia. E' fondamentale raccontare la storia dell'azienda fatta di passato, presente e futuro. Insomma, un leader che non sa comunicare non esercita appieno la sua leadership».

Tra uno che sa fare e uno che sa parlare, chi scegliamo come collaboratore?

«E' come chiedere se vuoi più bene alla mamma o al papà. In un'azienda complessa chi sta al top della piramide non deve fare, ma deve far fare e la parola quindi è fondamentale».

Come è cambiato il ruolo del leader nell'era dei social e di Amazon?

«Il punto fondamentale negli ultimi vent'anni è la frequenza delle crisi. Un player come Amazon, per fare un esempio, ha ristrutturato tutto il modo di fare commercio. Oggi più che mai bisogna saper reagire alle crisi intese come cambiamenti in modo agile. E' una questione di “soft skill”, di competenze trasversali. E' importante saper agire in modo non schematico, non precostituito. Ed ecco che ancora ritorna l'importanza delle scienze umane e sociali. La leadership è cambiata nel senso che non ci sono più schemi prestabiliti perché bisogna essere sempre più all'ascolto che assertivi. Essere leader oggi è molto più difficile. Le cose cambiano in fretta, le competenze sono più sotto che sopra. E' un lavoro in cui bisogna cercare e raggiungere un equilibrio tra spinte che possono essere contrastanti».

Un'altra parola chiave del libro è ambizione. Un vizio o una virtù?

«Come crescita, la parola ambizione è ambivalente. Crescita è parola presa di mira negli ultimi anni dagli assertori della tesi della “decrescita felice”, perché la crescita non è ritenuta sostenibile. Ma la domanda da porsi è: “Per chi?”. Non è questione di crescita o decrescita, ambizione o modestia. Bisogna chiedersi: “Ambizione per chi?”. Se spingo solo sulla crescita e questa crescita la riservo solo ai più ricchi del mondo è utile solo a loro. La questione è portare benefici diffusi. Lo stesse vale per l'ambizione. Sbagliata è l'accezione individualistica, ma l'ambizione diventa virtù quando è rivolta alla ricerca del miglioramento di tanti, l'ambizione sociale di andare avanti. Uno dei tanti compiti dei leader è porre degli obiettivi ambiziosi che non vogliono dire più vendite o più profitti, ma aziende migliori».

A chi si rivolge questo libro?

«A tutti. Io scrivo innanzitutto per me, cerco però di usare un linguaggio comprensibile a chi non fa il mio mestiere e spero, anche, che, come gli altri libri che ho scritto, anche questo possa essere utile a chi vive all'interno di un'azienda».