Correggio, e in San Giovanni spunta un nuovo angelo

All’ombra del Correggio, là dove splende la cupola dedicata al Santo titolare dell’abbazia di San Giovanni Evangelista, non ci si aspettava una nuova scoperta che amplia l’attività dell’Allegri nella chiesa del complesso benedettino.

Qui, invitato dall’abate Girolamo Spinola a dipingere la «cuba» (così nei documenti era definita la cupola), il Correggio iniziò la decorazione nel 1519, completandola nel giro di circa un paio d’anni. Ora nell’ultimo intervento di restauro nella chiave di volta dell’arco in stucco della seconda campata di destra nuove scoperte sono emerse attribuibili al geniale pittore; indagini, ricerche in fieri e ipotesi raccolte nel volume «Correggio: un angelo e un manto rosso cinabro nel Fregio delle Profezie», della storica dell’arte Maria Cristina Chiusa che al Correggio ha dedicato numerosi studi, edito da Mup. Mentre esegue la pulitura sotto l’intonaco la restauratrice Leonilde Dominici, componente della ditta Arte & Restauro Sas di Marcello Castrichini, durante la prima fase dei lavori (sostenuti da FondazioneMonteparma), scopriva, tra i frammenti di più strati di scialbi, un’ombra dai caratteri sospetti, che la stessa interpretava come possibile dipinto che emergeva sino a far venire alla luce un’ala e un angelo. Riscontro importante questo da aggiungere allo straordinario effetto della luce calda e accogliente offerta da Correggio ed evidenziata dai recenti restauri (prima campata di destra, 2020) . Le caratteristiche stilistico-tecniche dell’Angelo inducevano a restituirlo al repertorio dell’Allegri. Veniva così interpellata Maria Cristina Chiusa, responsabile storico-artistica di San Giovanni. La studiosa, anche a seguito di un confronto con Pierre Rosenberg, presidente onorario del Louvre - Accademico di Francia ed altri specialisti, confermava l’ipotesi vista la presenza degli stilemi del Correggio anche se «la ricerca di certezze è ancora aperta» dice.

Nel recupero della sequenza del profeta Melchisedek in particolare è emerso con la luce tipica del Correggio, il rosso cinabro che è una materia preziosissima, una rarità attribuibile a sponsor dell’epoca importanti. Un rosso cinabro ad oggi mai reperito in San Giovanni ma utilizzato sin dal contesto greco-latino in occasioni rilevanti.

Messo a confronto con altre opere del Maestro, l’Angelo rivela significative coincidenze: la suggestiva ipotesi che l’autore dell’angelo sia il Correggio è, come anticipato, tuttora al vaglio critico di Maria Cristina Chiusa e degli studiosi. Tuttavia fatta salva la debita prudenza, molti sono gli elementi che concorrono nel riferirlo all’Allegri. Si rivelano ad esempio innegabili le strette consonanze tecnico stilistiche della composizione con altri testi correggeschi e con i monocromi delle candelabre soprastanti. E’ tuttavia lecito rammentare che fra i pagamenti all’artista a partire dal 6 luglio del 1520 è ricordato il suo credito di 66 ducati, per l’accordo preso il giorno di Ognissanti del 1522 con il priore don Basilio, per «la frixeria circum circa lo corpo de la Ecclesia computato li pilloni, archivolti et ogni altro loco», ovvero il fregio che corre intorno alla navata dedicato alle Profezie. Si trattava forse di una prova per la committenza eseguita nella chiave di volta di un possibile arco da svolgere in uno spazio inteso quale conclusivo del settore? In tal caso il nostro angelo ricoprirebbe il ruolo di nunzio della rappresentazione del Profeta e della Sibilla soprastanti.

Soluzione, questa, forse scartata e sostituita dagli archi in stucco aggettanti. Il prosieguo dei lavori nelle altre campate soltanto potrà offrire qualche elemento in più in merito. La direzione dei lavori del restauro del Fregio della seconda campata di destra è stato affidata all’architetto Sauro Rossi e allo studio Bordi, Rossi, Zarotti , con Martina Anelli: l’intervento conservativo è stato svolto sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e PiacenzaGli architetti partecipano con un saggio nel volume, arricchito anche dal contributo dei restauratori.

Il volume pubblicato da Monte Università Parma Editore ripercorre le tappe del restauro del fregio delle profezie realizzato nella seconda campata di destra della chiesa di San Giovanni evangelista grazie al contributo di Fondazione Monteparma. Il sarà presentato domani, alle 17,30, nell’auditorium di Ape Museo, da Maria Cristina Chiusa, curatrice del volume e Maria Grazia Bernardini, storica dell’arte ed è in vendita nel bookshop di Ape Parma Museo (Strada Farini 32/a) e presso le librerie nazionali distribuito da Messaggerie Libri a 20 euro.