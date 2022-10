Il poeta francese e la casa di Proust

Lautréamont «Conte di Lautréamont» è lo pseudonimo con il quale Isidore Lucien Ducasse, all'epoca, si impose come una delle voci più originali della poesia francese. Nell'Istituto tecnico di Parigi dove studiava aveva intrattenuto amicizia con numerosi liceali tra i quali spiccavano per il loro ingegno Seviziacavie e Necroforoforfora. Quest'ultimo amico si affaccendava a praticare dei buchi nella testa dei cadaveri nel laboratorio di esperimenti della scuola intitolato ai due galvanizzatori e inventori della luce elettrica tali Fizou e Fucoult. Entrambi i pensatori avevano l'abitudine di collocare dentro le lampadine dei topi, premurandosi di catturarli utilizzando come esche delle trappole di formaggio brie gocciolante. Accendendo le lampadine fulminavano le bestiole, oppure si compiacevano di seviziarle. Una di queste cavie, che Isidore aveva fatto fuggire, era bianca, grossa e a forma di cocomero, e con all'interno gli organini a forma dei monumenti di Parigi. Il fegato del bianco animaletto era a forma di chiesa di Montmartre, mentre nei gangli dell'apparato digerente c’erano riprodotte le strade della capitale francese. Isidore amava raccontare che un suo micione aveva mangiato del formaggio camembert a forma di canarino, convinto che fosse un pennuto vero, in carne e ossa, che aveva ingoiato un topo che, a sua volta, sbaffandosi uno spicchio di grana, aveva ingerito un coltello da formaggio dalla lama a forma di mandorla o di cuore con l'impugnatura a pomello. Sennonché, facendone un solo boccone, era rimasto pugnalato dritto in gola.

Ospiti su un terrazzo della casa di un loro insegnate, chiamato Santalucia, Isidore e i suoi compagni liceali si trovarono a fumare delle pipe lunghe all’incirca due metri, ridendo fra loro delle birichinate combinate a scuola, godendosi della brezza estiva che spirava in quel luogo mentre erano sotto gli effetti delle erbe stupefacenti che fumavano con lunghissime pipe, mentre in loro compagnia c'era pure Villa il nano.

Ai loro abituali ritrovi, sul terrazzo della abitazione dell’insegnante, impegnati a fumare i piponi giganti, c’erano anche altri due abituali amici: Fogliadimarjacinquepunte e Truffe a L'Infern, che rinverdivano con Isidore i bei tempi passati quando tutt'insieme andavano a fare il bagno nei canaloni della Marna, oppure si recavano nelle fattorie della Francia del sud seguendo le zuffe dei combattimenti tra galli.

L’amico Truffe di Isidore da modesto poetuccio aveva scritto una poesia su un orco mostro, detto il conte gobbo Albanera, dal corpo a forma di tartufo nero che nella parte esterna, bitorzoluta, dalla scorza detta Perizio, aveva una polpa interna detta Gleba che come il tubero viveva sotto terra.

Un giorno ci rotolò dentro precipitando sino sul fondo. In quella occasione un diavolo a forma di vipera lo sbriciolò utilizzando una grattugia, come fosse uno strumento di tortura, dopodiché vi condì un risotto. Infine, imbandendo una tavola, mangiò il tutto in compagnia di un altro commensale, un Dio peccatore e dannato lì sotto.

Morto Isidore, avvelenato o suicida, Villa il nano era stato, più tardi negli anni, ospite di Proust nella sua casa. Il famoso letterato possedeva nella sua abitazione un camino in marmo rosa di Siena dalla cappa a forma di torre del Mangia e con quella giocava al Palio di Siena, spettacolo che dal vero non volle mai vedere, accendendovi fuoco e fiamme, attizzando con il mantice della legna verdina smeraldo, così detta perché ricoperta di licheni. Quando sentiva gli schioppi dei ceppi nella sua mente rincorreva il rumore dei cavalli in corsa, mentre le nuvole delle capriole di fumo erano somiglianti alle cadute dei fantini che durante la corsa sollevavano la polvere di tufo della pista di Piazza del Campo.

Il letterato aveva provveduto a foderare la finestra del tinello con dei tappi di sughero di bottiglie di Chianti, bevute in precedenza da lui, perché intenzionato a scrivere nel completo silenzio, annusando l'odore acre e acidulo del vino rimasto impregnato nei turaccioli, che attutivano ogni rumore e nelle notti gelide attiravano molti clochard dalle unghie ghiacciate come gemme di diamanti, e andavano via urlando che Ranuccio Tomassoni era più bravo a dipingere del Caravaggio. Quest'ultimo lo aveva ammazzato durante una partita di tennis con un colpo di racchetta, mentre lo scrittore sghignazzava conscio che la critica d’arte formulava l’opposto.