L'arte è leggera come un filo. Di ferro. Chiara Berta, tutto iniziò con quella gabbietta

Ha contaminato il suo laboratorio con la ricerca che, da sempre, connota la sua arte. Mai ferma, sempre in movimento, proiettata verso una conoscenza profonda del proprio pensiero. L’oggetto del cuore di Chiara Berta, tra le più note ceramiste italiane contemporanee, è una piccola gabbietta di fil di ferro, materiale che distingue ancora il suo modo di fare arte, creata negli anni della sua adolescenza.

«Ricordo che mentre la costruivo ero nella mia stanza e che avevo utilizzato il fil di ferro legandolo con le pinze, esattamente come faccio adesso – racconta l’artista, ricordando quella prima creazione, dalle forme ancora minimali e pulite -. Frequentando l’istituto d’arte Toschi, per costruire le scenografie usavamo tanti materiali, ma non ricordo esattamente come sia arrivata al fil di ferro e perché. Però, mi ha sempre un po’ attratto, perché è un materiale con cui si riescono a costruire delle strutture senza bisogno di grandi attrezzature o macchinari, eppure una volta costruiti creano una forma e un mondo, rimanendo leggerissimi, che è l’elemento che tuttora mi affascina del fil di ferro. Se lo si mette su una parete bianca crea quasi un disegno: è difficile percepirne la forma, è estremamente leggero ed è come disegnare in tre dimensioni».



Che avrebbe percorso questa strada (e che sarebbe stata quella giusta), Berta l’ha sempre saputo, fin da bambina, da quando cioè un maestro di scuola elementare, mostrandole un dipinto che ritraeva Giuditta e Oloferne capì il suo interesse profondo verso quei tratti: «Ricordo bene quel momento e la sensazione che provai a osservare il dipinto sul libro, che fu molto intensa: avevo sei anni e il mio maestro riuscì a sottolineare la bellezza di questo mio rapporto con l’immagine e non rimase indifferente al fatto che una bambina potesse essere colpita da quei due personaggi. È come se lo avesse rimarcato, mettendomi in relazione con quella realtà».

E, in effetti, Berta non ha mai smesso di porsi in relazione con la ricerca e, soprattutto, con le diverse forme d’arte. A più di 20 anni dall’apertura del suo laboratorio (che è a Felegara), la volontà di aprirsi «all’altrove» è la costante del suo mestiere. La ceramica è entrata nella sua vita nel 1999: «Passai in rassegna le realtà che c’erano su Parma e provincia perché volevo imparare il mestiere legato alla decorazione. Conobbi per caso La ceramica del Ferlaro, dove non ero mai stata. Chiamai per chiedere se avessero bisogno di una decoratrice e mi risposero che, effettivamente, la stavano cercando; andai a un colloquio, presentandomi con una carpetta di acquerelli che feci per l’occasione. A loro piacquero e mi diedero dei pezzi grezzi di ceramica da decorare, chiedendomi se avessi già fatto quel tipo di lavoro. Risposi di sì, ma non era assolutamente vero (ride, ndr), così chiamai un’amica che stava frequentando un corso e le chiesi quali colori dovessi comprare, per esempio. Lei me lo spiegò, così iniziai a decorare. Da loro rimasi, fino all’apertura del mio laboratorio, nel 1999, quando sentii la necessità di fare qualcosa di mio».



Sulla sua attività, la ceramista non ha mai avuto molti dubbi, ma le domande non ha mai smesso di farsele. «Mi chiedo spesso che cosa mi rappresenti e cosa vogliano dire le forme e i materiali, in che modo cambino e perché io continui a scardinare delle consuetudini – osserva, mentre sistema le creazioni e le mette in armonia con dei fiori secchi -. I miei materiali, sia il fil di ferro, sia la ceramica, sono duttili ed è possibile creare continuamente forme, in modi diversi, che danno effetti differenti. Nei miei lavori, negli anni, c’è sempre stato un pensiero profondo. È faticoso? Sì, molto e adesso lo è ancora di più, perché è sempre un’altalena tra i buchi neri e l’esaltazione». E se ceramica e fil di ferra, in lei, si incontrano spesso, il primo, che ha sempre lavorato, lo ha coltivato quasi sottotraccia negli anni: «Purtroppo, il lavoro commerciale non riusciva a permettermi di esprimerlo con un valore un po’ più alto, ma l’ho sempre usato per cercare delle strutture nuove. La lavorazione del fil di ferro è, per me, una pratica rilassante perché, a differenza della terra, lo posso lavorare molto più lentamente, non ha bisogno di tempi o dell’asciugatura e ha ritmi e tempi dilatatissimi. Inoltre, di questo materiale amo semplicità e pulizia: pochi fili creano una forma e questo è sempre stato per me molto poetico». Per l’artista, che un anno fa ha esposto i suoi lavori a «Fittile», la mostra curata da Ugo La Pietra alla Triennale di Milano, e che le è valsa una partecipazione nella pubblicazione del catalogo («Terre. Artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea», edito da Marsilio), la necessità di mettersi in dubbio per rompere tutto e ricominciare da zero è ciò che contraddistingue ogni sua scelta. Da sempre.