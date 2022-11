Cavandoli (Lega):“Bene il Ministro Sangiuliano per Villa Verdi a Sant’Agata”

“Bene l’impegno del ministro Sangiuliano per Villa Verdi a Sant’Agata. Un patrimonio non solo simbolico per la nostra cultura e la nostra identità strettamente legate alla figura e all’eredità del Maestro Giuseppe Verdi, nella quale visse per 5 decadi. Una proprietà da tutelare che deve tornare ad essere fruibile al più presto”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli.