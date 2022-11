"C'era una volta Parma": poesia in bianco e nero negli scatti di Ferraguti - Video

Il viaggio poetico ha inizio con il pifferaio (magico) sul Lungoparma: primo atto di una sequenza che si rivolge direttamente al cuore. È una Parma diversa quella raccontata dal fotoreporter parmigiano Giovanni Ferraguti, in scena da giovedì scorso (fino al 23 novembre) nella Sala delle Colonne dell’Università con una carrellata di 53 fotografie in bianco e nero dagli anni ‘70 agli anni ‘90. Una storia al limite della cronaca e della fiaba che appassiona fin dal primo sguardo, quasi come fosse un documentario, un film neorealista.

Appena varcata la soglia si comprende subito che «C’era una volta...Parma» non è soltanto la mostra di un grande fotografo, ma è anche la nostra mostra, riguarda proprio noi, la nostra memoria. E c’era infatti folla all’Aula dei Filosofi in occasione della presentazione dell’omonimo libro (con prefazione del sindaco Michele Guerra) con testi di Gabriele Balestrazzi, curato da Guido Conti, per Libreria Ticinum Editore di Elisabetta Balduzzi.