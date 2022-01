Neve in alta ValTaro, Valceno e in Val Parma. Auto finisce in una scarpata a Cassio: la conducente salvata dai vigili dei fuoco

La montagna si è imbiancata ieri sera: nell'Alta Valtaro e in Val Parma.

Poco prima delle 17 la pioggia si è trasformata in neve. Venti centimetri al Passo Centocroci dove si sono verificati disagi alla viabilità, imbiancata tutta la Valle del Taro. Temperature ovunque al disotto dello zero. Spartineve e spandisale in azione.

A Cassio, nella zona vicino alla Pineta del Sole un'auto è finita in una scarpata: alla guida c'era una donna che è rimasta intrappolata nell'abitacolo: è stata salvata dai vigili del fuoco di Parma e soccorsa dai militi della Pubblica Assistenza di Solignano.

