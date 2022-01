Bedonia piange la morte di Don Biolzi

Bedonia piange in queste ore la scomparsa, all’età di 77 anni, di don Giancarlo Biolzi. Era nato il primo giugno 1944 proprio a Bedonia ed era sacerdote dal 1971. Era stato collaboratore nella parrocchie di Caorso e Lugagnano Val d’Arda; poi dal 1984 al 2015, e quindi per ben 31 anni, parroco di Bore (e successivamente anche delle frazioni di Metti e Pozzolo). Dal 2015 al 2019 era stato parroco a Vigolo Marchese rinunciando nel 2019 per motivi di salute. Oggi pomeriggio, sabato 8 gennaio, la salma arriverà nella chiesa della stessa Vigolo Marchese dove, alle 20.30, si terrà una veglia di preghiera e, domenica 9 gennaio, alle 11, una messa di suffragio. Sempre domenica, nel pomeriggio, don Giancarlo tornerà nella “sua” Bedonia, nel santuario della Madonna di San Marco dove lunedì sera, alle 20.30, si terrà la veglia funebre mentre martedì 11, alle 10, il vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiederà le esequie.