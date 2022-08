Bedonia, 4 minori lasciano la comunità che li aveva in affido e rapinano altri due ragazzi

Quattro minori, tra i 15 ed i 17 anni, si allontano dalla comunità cui erano stati affidati ed in pochi minuti rapinano un 14enne e tentano di rapinare un 21enne minacciandolo con i cocci di una bottiglia. Il tutto avviene a Bedonia, in occasione dell’evento Miss Italia.

I militari della stazione carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia a piedi, in occasione della manifestazione, poco prima della mezzanotte sono intervenuti in via Garibaldi. Ai militari, un 14enne racconta che poco prima quattro ragazzi, attraverso strattoni e atteggiamenti violenti, gli avevano rubato del denaro custodito all’interno del marsupio. Con la descrizione dei giovani e dei capi di vestiario indossati venivano avviate le ricerche. Poco dopo, la pattuglia veniva informata di un’ulteriore aggressione, avvenuta in via dello Sport, nei confronti di un 21enne che veniva minacciato, con dei cocci di bottiglia, a scopo di rapina. Raggiunta la vittima e appreso che l’episodio era opera degli stessi giovani la pattuglia percorreva la direzione di fuga dei malfattori raggiungendoli, poco dopo, in prossimità della comunità. Condotti in caserma per gli accertamenti gli stessi venivano riconosciuti dalle vittime e pertanto denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per rapina e tentata rapina.