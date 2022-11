Due minorenni fuggono dalla comunità a Bedonia, rubano alcolici e fanno danni: denunciati

Due ragazzini di 16 e 17 anni si sono allontanati da una comunità di Bedonia cui erano affidati e, in un supermercato del paese, hanno preso alcune bottiglie di alcolici, per un valore di 40 euro. Nel frattempo il direttore del punto vendita, allertato da alcuni clienti, ha cercato di fermare i ragazzi, che però sono scappati.

Una volta rientrati in comunità, però, sono stati sorpresi dalle educatrici con gli alcolici. Bottiglie sequestrate. E per ripicca, il 16enne e altri due ragazzini hanno danneggiato il soffitto in cartongesso e i vetri delle finestre della comunità.

A seguito delle riprese delle telecamere, della denuncia delle educatrici dell’allontanamento e del danneggiamento della struttura, con il riconoscimento del titolare del supermercato e con la diretta conoscenza dei giovani da parte dei carabinieri di Bedonia i ragazzini sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per furto e danneggiamento.