Paura per un 37enne in Taro a Berceto: task force per soccorrerlo

Un uomo di 37 anni originario della Romania e residente a Parma è stato soccorso oggi vicino al ponte di Pietra Mogolana, sul fiume Taro nel Comune di Berceto. L'uomo era con gli amici per trascorrere una giornata in compagnia: improvvisamente ha accusato una forte fitta alla schiena che non gli ha più consentito di muoversi. Sono stati così attivati gli intrventi di Soccorso Alpino stazione Mt Orsaro, Vigili del Fuoco, automedica di Borgo Val di Taro e Assistenza Medica di Solignano che sono giunti sul posto per prestare aiuto all’uomo. I volontari lo hanno poi trasportato in barella lungo il gretto del Taro fino all’ambulanza dell’Assistenza pubblica di Solignano che l’ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.