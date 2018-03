Elisa Isoardi. Nuova vita di una conduttrice

Leggendo di Elisa Isoardi scopri che è ex modella e conduttrice televisiva. E da qualche tempo compagna felice di un uomo Matteo Salvini, leader di un partito politico molto popolare.

Che singolare la vita! Isoardi in un'intervista, rilasciata a un mensile, dice che 'ora è il momento di stare nell'ombra, perché la luce che si dà per amore si dà soprattutto arretrando'. Insomma da conduttrice a condotta.

Una strana concezione della coppia e della relazione: l'una arretra, l'altro avanza; l'una si mette in ombra, l'altro risplende.

E ancora più grave Isoardi si rivolge a tutte le donne e rincara: 'una donna deve fare così'. Bisognerebbe chiedersi a quale tipo di donna Isoardi s'ispira, rivendicando un universalismo d'intenti e di volontà che non è davvero più dato per nessuno, né per donne né per uomini. L'uniformità di comportamento riflette una concezione della vita, della relazione, delle persone cosi antiquata che bisogna chiedersi, piuttosto, se Isoardi non scherzasse con questa rivendicazione di 'passo indietro' come scelta salutare e utile alla relazione.

Davvero non c'è ragione per queste dichiarazioni: non voglio scomodare cento anni di femminismo (che forse Isoardi non conosce, o forse conosce e disapprova senza rendersi conto che questi cento anni di femminismo le hanno permesso di condurre la sua vita fino a qui e di condurre trasmissioni televisive) ma voglio scomodare le tante coppie famose, uomini e donne che, soprattutto nella sfera pubblica e politica, compiono il loro cammino insieme e da questo essere insieme traggono grandi vantaggi: Barak Obama e Michelle Richardson per esempio. Oppure Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux. L'elenco di coppia potrebbe continuare...

E invece no. Isoardi e Salvini sono una dietro l'altro, una all'ombra dell'altra: ci manca solo in religioso silenzio.

Ma in che paese viviamo? Come fa una donna famosa, conduttrice televisiva, in questo anno 2018 a veicolare un simile messaggio? E come fa a farlo per tutte?

Stranezze di un momento di ripiegamento e, appunto, d'ombra.