Contro le molestie ma sempre "viva la mamma"

La cerimonia della consegna del David di Donatello, premio del cinema italiano, si è aperto con una rivoluzionaria (per la TV generalista e in prima serata) novità. Il monologo di Paola Cortellesi dedicato al tentativo di sradicare pregiudizi e ruoli stereotipati - incasellati, ammorbanti e deprimenti - in cui sono costrette e costretti donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini.

Un'apertura straordinaria seguita dalle parole, davvero stonate, di Carlo Conti: al ringraziamento di una delle premiate alle figlie, fonte d'ispirazione e di passione per la vita l'italico conduttore ha sentenziato: 'che meraviglia le donne! Ma soprattuto che meraviglia perché sono mamme!'.

Ecco da una parte il monologo coraggioso da portare in TV (ma Cortellesi non è nuova a questo coraggio e lo ha fatto in maniera ironica e intelligente) seguito dalle frasi di sei attrici altrettanto brave a portare i loro volti, i loro corpi, le loro parole sul palco: nella stessa sera in cui quel palco deve consacrarle sono state capaci di dissacrarlo rompendo schemi ed equilibri consolidati. Bravissime Jasmine Trinca, Simona Rossi, Sonia Bergamasco, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Isabella Ragonese.

Un monologo che spezza e che contrasta le discriminazioni di genere a partire dal linguaggio: strano vero? Quello stesso linguaggio che ferisce, insinua, condanna: 'certo che vestita così'; 'chissà che cosa ha fatto quella per lavorare'. È meravigliosa Jasmine Trinca e meraviglioso e il suo ringraziamento a una madre fuori dagli schemi e il suo augurio a una figlia che possa essere altrettanto.

Che meraviglia rompere schemi, dire altro da ciò che ci si aspetta, dire le cose come stanno.

Donne fuori dagli schemi, uomini invece perfettamente a loro agio.

E quindi in una serata così l'italico conduttore non può fare a meno di riportarci lì, dove il maschile sta così bene. Eccolo a ricordarci che il principale compito delle donne e quello di fare figli. Si è mai sentito di un regista o di un attore che ringrazia la famiglia dire: 'che grande papà'?

Anche in questa cerimonia iniziata in maniera così trasgressiva, in cui il regista Steven Spilberg ha citato Lina Wertmuller, in cui le cantanti ospiti erano solo donne, in cui le donne hanno vinto premi non si può fare a meno di ricordare la maternità.