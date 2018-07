Dove c’è Chicco…

Dall’idea di baby boom ai nuovi cittadini. Sempre e comunque l'utilizzo distorto del corpo delle donne. La pubblicità della Chicco ha scatenato polemiche e approvazioni.

Molte cose non funzionano: eccone alcune (senza pretesa di stilare un elenco completo).

- Il baby boom dopo i Mondiali: uno studio ha dimostrato che, durante le partite dei Mondiali, aumentano le violenze domestiche e non i bambini. La ricerca, inglese e pubblicata dal “Journal of research in crime and delinquency”, dimostra che, all’indomani della partita della nazionale inglese, le violenze aumentano segnando un +11%. Non esiste ricerca analoga in Italia, ma l’accostamento è quantomeno azzardato. In ogni caso i pubblicitari autori dello spot hanno dimenticato che ai Mondiali di calcio l’Italia ci andrà: certo a quelli femminili;



- Non è ben chiaro dove deve stare l’Italia: da qualche parte secondo le parole del video. Comunque in un luogo dove ci sono trilioni di bambini (che ci sono già nel mondo);

- Parlare di baby boom, oggi in Italia, è roba da brivido lungo la schiena: la campagna sul Fertility day del 2016 è stata rivista dal Ministero della Salute perché invitava a fare più figli in un paese in cui le misure per conciliare la vita privata e la vita lavorativa sono scarse. Si fa presto a pensare che questi inviti prevedano anche donne intente nel lavoro di cura, dimentiche degli anni di studio e di formazione, felici di poter badare a marito e figli!



- Uno spot che ci parli di copulare ripetutamente per fare figli sembra provenire direttamente dagli anni Cinquanta: “Sessualità oggi” dovrebbe intitolarsi la prossima lezione per i pubblicitari Chicco;

- Le coppie sono tutte bianche immacolate. Ci fosse un colore diverso, una parvenza di Asia o Africa in quelle coppie scatenate… Eppure nelle immagini dei trilioni di bambini s’intravede una provenienza da altri paesi. Che siano adottati? E qui cade l’idea del “fare” i bambini.

- E infine bisognerebbe fare tutto questo, cioè fare l'amore (in tutti i modi possibili e in ogni dove) per il Bel italico Paese. Anche questo proposito di un tempo che fu!

Ormai è molto difficile comprendere che cosa si nasconde in uno spot: quale sia il vero intento. Parole e immagini utili per vendere prodotti o per vendere un brand in crisi?

Certamente parole e immagini per suscitare polemiche e per dividere ulteriormente il mondo. Chicco c'è riuscita.