Ci mancava il reddito di maternità

Un volantino pubblicizza un incontro a Parma: l'argomento che si promuove il reddito di maternità. Così recita: 1000 euro al mese per 8 anni per le donne italiane che si dedicano esclusivamente alla cura dei figli'. (Non pubblico il volantino per non darne promozione).

Parma città dei diritti, anche dei diritti delle donne, ammorbata da questa oscenità. Anni di battaglie per ottenere miglioramenti nella vita delle donne e qualcuno (è un maschio quello che fa la proposta, ma preferisco non farne il nome) vuole riportare e far restare le donne fra le mura domestiche.

A questi uomini che pensano che le donne debbano stare a casa a fare le mamme, bisognerebbe ricordare che sono le ragazze le migliori a scuola e che potrebbero essere proprio le ragazze a determinare un cambio di passo nello scenario economico e sociale: devono, però, vedersi garantite pari opportunità.

Un codice per le pari opportunità, in Italia, racconta di leggi per favorire il lavoro delle donne, per incentivarne la carriera, per promuovere e diffondere la cultura della condivisione del lavoro di cura fra donne e uomini: legge dello Stato, non fantascienza.

E in quest'epoca di oscurantismo si deve sopportare l'idea di un reddito di maternità che ci fa ripiombare in un tempo (non troppo lontano) in cui le donne erano equiparate a fattrici.

Si rassegnino lor signori: in quest'epoca le donne hanno ruoli pubblici, si autodeterminano, fanno figli oppure no, lavorano oppure no. Ma scelgono (o forse non sempre, data la sconvolgente realtà di una parità formale, ma non sempre sostanziale).

Il cammino verso la parità non sarà interrotto da posizioni di alcuni maschi (e donne, poche per la verità) che si permettono di chiedere se 'le donne che lavorano sono più felici?' (puntata del programma Presa Diretta intitolata 'Dio, patria, famiglia'): la domanda potrebbe essere ribaltata, ma non vale la pena farlo. La felicità dovrebbe essere affare privato.

In conclusione l'unica strada possibile: le donne devono poter scegliere e avere le opportunità per farlo.