Intanto non è una festa. Detestabile chiamare l'8 marzo festa delle donna (ne vanno ghiotti solo fioristi e ristoratori). Corretto, invece, definire l'8 marzo, Giornata internazionale della Donna, momento in cui si analizza, si riflette, ci si interroga sulla condizione e sul ruolo che le donne occupano e hanno nella società contemporanea.

Condizione e ruolo che, in questo momento in Italia, vengono fortemente messi in discussione.

C'è davvero un gran bisogno di 8 marzo se possiamo leggere di un Decreto legge (quello del leghista Pillon) in discussione che stravolge 50 anni di conquiste a favore delle donne, e lo fa sulla pelle dei bambini e delle bambine, basando una parte degli articoli sull'alienazione parentale (teoria considerata non scientifica e inventata da uno psichiatra misogino e reazionario).

C'è bisogno di 8 marzo se Verona diventa città della famiglia e se dal 29 al 31 marzo ospiterà un Congresso Mondiale "per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile è fondamentale della società".

C'è bisogno di 8 marzo se il Ministro della famiglia (rigorosamente al singolare) riesce a considerare il 'prossimo tuo' (di evangelica portata) al massimo come il proprio vicino di casa.

C'è davvero un gran bisogno di 8 marzo se una giovane cantante, famosa e brava, decide di esprimere un pensiero politico e chiede l'apertura dei porti per le persone che giungono da altri luoghi, uomini e donne distrutti, miseri, disperati, violentati e dall'altra parte un consigliere leghista di una città umbra risponde e lo fa in modo sessista e umiliante. Perché è questo che si sdogana in un'epoca in cui trionfa l'idea della superiorità di un tipo maschio, bianco e macho: gli altri, e le donne (l'altro gruppo da se') diventano carne da utilizzare, da umiliare, da non considerare.

C'è un gran bisogno di 8 marzo se un altro maschio (dotato di subcultura machista) inneggia allo stupro, e lo fa con i suoi amici, tanto che il teatrino (che ha tentato di negare) produce brividi lungo la schiena.

C'è un gran bisogno di 8 marzo se in televisione un ex-calciatore, ora opinionista, si permette di affermare che le donne non capiscono di calcio e di strategia e se la moglie qualche giorno dopo grida allo scandalo per le giornate di sospensione, definendolo uomo di buonissimo cuore, sostenitore della moglie e delle due figlie: tanto che viene da chiedersi 'ma allora quella frase da dove esce?'. Esce da un profondo di convinzioni ataviche e di pensiero maschilista consolidato.

C'è un gran bisogno di 8 marzo se le donne in Italia continuano a morire per mano di uomini che le considerano di loro proprietà e per questo con il potere di decidere della loro vita.

C'è bisogno di 8 marzo se a farla da padrone e una cultura machista e volgare che considera le donne buone per cucinare e per fare figli.

C'è bisogno di 8 marzo per crescere bambini e bambine in un clima migliore che non si nutra di prevaricazioni e di inciviltà.