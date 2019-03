Orfani speciali. Da ieri lo sono un po' di più

Li chiamava così Anna Costanza Baldry, psicologa, grande sostenitrice delle donne e del lavoro dei Centri antiviolenza (scomparsa qualche giorno fa, a cui queste righe sono dedicate). Li chiamava così perché li diceva speciali nei loro bisogni, nei problemi che devono affrontare, nelle condizioni in cui si trovano. Speciali, e quindi, da prendere in carico, da coccolare, da tenere stretti in un abbraccio.

Nulla a che fare con la sentenza che nega (e anzi chiede indietro) il risarcimento ai figli di Marianna Manduca, uccisa dal marito, dopo aver sporto denuncia 12 volte contro di lui. I giudici (questi della Corte d'Appello di Messina che giudicano oggi, non quelli del primo grado che avevano deciso per il risarcimento) ritengono che lo Stato non poteva fermare il femminicida, quindi che il marito avrebbe ucciso in ogni caso.

Si rimane stupefatte di fronte a queste parole: fanno il paio con la 'tempesta emotiva' per cui una pena viene dimezzata, o con attenuanti concesse perché il femminicida era stato trattato tanto male dalla vittima, come se davvero fosse possibile giudicare il grado di malvagità: è quello delle donne che viene, sempre, misurato.

Si rimane senza parole di fronte a questa onda misogina che cresce, che fa barriera contro i corpi, quelli ammazzati delle donne che non contano più, o quelli vivi dei figli sopravvissuti che non contano più: contano, invece, i corpi dei non ancora nati, che corpi vivi di donna non vogliono (per motivi diversi che non tocca a noi giudicare).

Gli orfani speciali sono bambini e bambine, adolescenti o anche giovani adulti, che vivono un trauma di portata enorme: in Italia la legge n.4 dell'11 gennaio 2018 li tutela e cerca di lenirne le ferite. Così dice Anna Costanza Baldry nel suo libro 'Orfani speciali': "... degli orfani speciali si dovrebbe rendere responsabile tutta la società. Se è vero che l'unico responsabile materiale e quindi criminale dell'omicidio è chi lo ha commesso, tuttavia una società civile che non è (stata) in grado di tutelare le sue cittadine e i suoi figli lasciandoli orfani è in parte corresponsabile, sia perché non è in grado di contrastare una cultura misogina, sia per la mancanza di tutele fattive, coordinate, tempestive ed efficaci'.

La Corte d'Appello di Messina con la sua sentenza incarna uno Stato (pericoloso) che abdica da se stesso.