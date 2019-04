Leggere il femminismo

Consigli di lettura per tutto l'anno con il pensiero al fatto che leggere libri fa solo bene, senza alcuna specificazione stagionale. In questo blog vorrei consigliare libri speciali, dedicati a donne e uomini, libri per scoprire la storia del femminismo, per intuire un pensiero differente sulle relazioni fra donne e uomini, per scoprire una visione di parte (femminile) che, però, non ostracizza e non esclude l'altra parte (maschile).

Fra saggi e narrativa si snodano immagini, visioni, parole sul femminile, e non solo. Si tratta di un elenco parziale, di letture amate, di volumi letti e riletti: un percorso di formazione personale. Quindi criticabile. Si accettano suggerimenti perché questa lista possa anche essere ampliata.

Ringrazio le amiche e gli amici che, nel tempo, hanno contribuito a stilare questo elenco.

Poiché non sono capace di considerarne uno meglio dell'altro, l'elenco è in ordine alfabetico.

- Sibilla Aleramo, Una donna

- Simone de Beauvoir, Il secondo sesso

- Alba de Cespedes, Quaderno proibito

- Betty Friedan, La mistica della femminilità

- Elena Giannini Bellotti, Dalla parte delle bambine

- Marlene Haushofer, La parete

- Luce Irigaray, La democrazia comincia a due

- Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine

- Alma Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana

- Virginia Wolff, Una stanza tutta per se



Qualcuno dirà: tutte scrittici: è vero. Qualcun altro commenterà: tutte femministe: non è vero. Inoltre valgono sempre i consigli di Daniel Pennac in "Come un romanzo": si possono saltare pagine, si possono iniziare e non finire, si può iniziare dal mezzo. Buona lettura.