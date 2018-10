Addio Montserrat: 30 anni fa i famosi duetti con Freddie Mercury

Pur non essendo un grande esperto di musica lirica, mi ha colpito molto la scomparsa di Montserrat Caballè e ho ricordato che quest'anno ricorre il trentesimo anniversario di un evento che ha segnato, in un certo senso, la sua carriera. Per quanto, infatti, la sua fama fosse internazionale, almeno in campo lirico, fin dal lontano 1965, quando cantò in Lucrezia Borgia alla Carnegie Hall di New York, quel duetto la rese ancora più nota al grande pubblico di quanto, giustamente, non lo fosse già. In quell'anno 1988, infatti, fu pubblicato l'album Barcelona, frutto dell'incontro straordinario con un altro grandissimo della musica mondiale, a sua volta grande appassionato di lirica, ossia Freddie Mercury.

Galeotto fu, in un certo senso, Luciano Pavarotti, visto che Mercury aveva sentito Montserrat cantare insieme a lui nel 1983 nell'opera di Verdi “Un ballo in maschera”, ed era diventato un grande ammiratore del soprano spagnolo.

Basti pensare che il cantante dei Queen la considerava come una leggenda vivente della musica e si schermiva quando qualcuno gli diceva che anche lui meritava quell'appellativo: “non penso a me stesso come una leggenda... io con le leggende non ho molto a che fare. Per me una leggenda è qualcuno come Montserrat Caballè. Lei è la leggenda”.

Si fa strada così il desiderio di cantare con lei. L'opportunità si fece concreta qualche tempo dopo, quando il manager dei Queen, Jim Beach, si mise in contatto con gli agenti di Montserrat e fissò un incontro tra i due cantanti, che si tenne il 24 marzo 1987, all’Hotel Ritz di Barcelona. Da quell'incontro iniziò la collaborazione tra i due artisti, che avrebbero cantato insieme canzoni bellissime come Barcelona, Guide me home e How can I go, dove la voce di Montserrat Caballè si integra e si fonde quasi, in modo straordinario, con quella di Freddie Mercury.

Pochi anni dopo, nel 1991, il leader dei Queen, già malato di AIDS, ci lasciava per sempre. Ci piace pensare che quell'eccezionale duetto ora si sia ricomposto altrove. Addio Montserrat!