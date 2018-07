Chissà dove andavamo a finire

Quando impareremo, noi adulti, ad ascoltare i giovani e a collaborare con loro? Leggete qua e ditemi se la situazione non è preoccupante.

“La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori. In un parola: sono cattivi”. Sono rimasto senza parole.

“Non c’è più alcuna speranza per l’avvenire del nostro Paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile”. Terribile: ci rendiamo conto?

“Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana”. Addirittura la fine del mondo!

“Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura”. Sì, avete letto bene: marcia.

Ecco, ora capite che bisogna stare seriamente attenti quando ci si esprime in questi termini, rischiamo di far franare tutti gli sforzi che molti genitori, insegnanti e educatori tentano di fare quotidianamente per raggiungere un equilibrio.

Se non fosse che la prima frase fu pronunciata da Socrate nel 470 a.C., la seconda è di Esiodo (720 a.C.), la terza di un sacerdote egizio 2000 anni prima di Cristo e l’ultima è un’incisione su un vaso di argilla dell’antica Babilonia: 3000 a.C.

Ora rileggete la domanda iniziale.