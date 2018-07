Spraytare a vanvera

Questa foto, che ha buone probabilità di diventare virale, è stata scattata nei giorni scorsi a Pesaro dal fotografo Daniele Romano. L'uomo riposa al margine tra la spiaggia e la città, sotto a questo muretto. La scritta la si capisce purtroppo benissimo, nonostante la prima parola sia sbagliata. Lascia sgomenti. Un'ignoranza che va oltre la conoscenza della lingua tedesca. Assenza di cultura che smaterializza principalmente l'anonimo autore e gli eventuali complici. Il tentativo di alcuni Paesi europei e di tanti volontari di occuparsi dei migranti - tra questi ci sono anche molti bambini, come sappiamo - corre il rischio di incepparsi o addirittura di svanire a causa di una propaganda (che nel caso specifico della scritta rimanda a un'altra tragica Propaganda) trasmessa anche con parole d'odio, aggressioni verbali e fisiche. E, appunto, da una bomboletta spray. Don Luigi Ciotti ha chiesto di indossare sabato scorso una maglietta rossa "per fermare l'emorragia di umanità". Si potrebbe indossare anche un altro colore, quel verde della scritta sul muretto, perché si trasformi in verde speranza: per salvare quest'uomo, per salvare tanti di noi dalla deriva. Per cancellare ogni margine.

