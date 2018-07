Cosa fa Babbo Natale dopo Natale?

Cosa fa Babbo Natale dal 26 dicembre in poi? Tra le varie ipotesi c’è chi sostiene che si riposa e riprende a darsi da fare in autunno. Ma io non c’ho mai creduto: come si fa a dormire dieci mesi? Poi, per organizzare tutto in così poco tempo dovrebbe avere un software più potente di quello di Amazon e un numero infinito di elfi con sedi sparse in tutto il mondo. Per non parlare del parco-slitte che rischierebbe di bloccare il traffico aereo nella settimana di Natale. Sta di fatto che in questi giorni ho avuto una soffiata e ho scoperto una cosa curiosa. Intanto che non ce n’è solo uno di Babbo Natale, perché i Babbi e le Mamme Natale (sì, ci sono anche le Mamme! A volte il mondo cambia anche in meglio...) si riuniranno a Copenaghen per il World Santa Claus Congress. Il singolare congresso si svolgerà dal 23 al 26 luglio a nord di Copenaghen, nella suggestiva cornice del parco di divertimenti “Dyrehavsbakken”. Nome illeggibile, infatti tutti lo chiamano “Bakken”, che si fa prima a chiedere in giro e non ci si perde.

Sarà risvegliato lo spirito natalizio con parate, eventi, spettacoli e concerti. Ma soprattutto si inizieranno a scremare le liste dei bambini buoni e di quelli cattivi. E’ un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare.

Per i più temprati il summit terminerà col bagno finale nella spiaggia di Bellevue.

Ho scoperto di più. E’ da tantissimo tempo che c’è questo appuntamento, dal 1957! E’ nato dall’idea dell’auto proclamato Professor Tribini, un leggendario animatore del parco di Bakken, convinto che si dovesse festeggiare il Natale più di una volta l’anno, essendo dicembre un mese molto intenso.

Lo dicevo, io, che non si può andare in letargo per così tanto tempo.

