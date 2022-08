Incoronate due reginette: Rebecca è miss Colli Emiliano-Romagnoli, la parmigiana Elena è miss Bore - Foto

E’ Rebecca di Gregorio di San Leo (Rimini) la nuova Miss Colli Emiliano-Romagnoli, eletta ieri sera Bore in piazza nella selezione che dà diritto di accedere alle prefinali di Miss Italia 2022.

Rebecca è alta 172 cm e studia scienze motorie aspirando a lavorare nel mondo del fitness.

Arrivate nel pomeriggio in piazza, le ragazze come di consueto si sono affidate all’esperienza di Antonio Borrelli, direttore artistico e presentatore della serata, e di Yesi Phillips, responsabile del backstage per le prove, per poi proseguire in un tour per dei servizi fotografici del fotografo ufficiale della serata, Luigi Vetrucci, e per un aperitivo.

Erano due le fasce in palio: miss Colli Emiliano-Romagnoli per l’accesso alle prefinali e miss Bore, per le ragazze debuttanti o non ancora in possesso di un primo posto per poter accedere alle finali regionali.

Oltre a Rebecca quindi, un’altra miss ha visto cingersi la testa con la coroncina Miluna, sponsor del concorso e si tratta della modella di Parma Elena Zanetti, studentessa di beni culturali. Elena è alta 181 cm ed è stata miss Parma 2020 e protagonista delle passate edizioni di Miss Italia in Emilia Romagna.

Accedono anche alle regionali le seconde classificate, Giada Ferrarini di Quattro Castella (RE) , fotomodella, e Laura Rossi di Reggio Emilia, che lavora come guida turistica.

Le selezioni proseguono ora in terra romagnola a Reda di Faenza il 17 agosto, a Punta Marina il 18 agosto, a Monte Copiolo (RN) il 19 per poi risalire a Sarsina il 20 in attesa delle finalissime per l’elezione delle miss regione a fine edizione.