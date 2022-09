Elena vola alle prefinali: (per ora) sono tre le parmigiane in corsa per Miss Italia

Dopo Giorgia Cassi, miss Parma 2022, proclamata miss Sorriso Emilia Romagna nella serata di Cella di Noceto, Noemi Borzì eletta a Brisighella (RA) miss Miluna Emilia Romagna 2022, ieri sera a Gualtieri (RE) la biondissima Elena Zanetti, 181 cm, 22 anni studentessa di beni culturali e miss Parma 2019 ha vinto la selezione regionale promossa dalla Gym Events di Marco Pellegrini, esclusivista regionale per il concorso di Miss Italia in Emilia Romagna, conquistando il titolo di Miss Sport Givova Emilia Romagna. Elena, giunta alle selezioni regionali con il titolo di Miss Bore 2022 sogna di organizzare eventi musicali in futuro oltre che calcare le passerelle, hobby che porta avanti sin dai 15 anni.