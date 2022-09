Due fungaioli in difficoltà aiutati dal soccorso alpino

In giornata duplice intervento della stazione monte Orsaro che si mobilita con le squadre per soccorrere fungaioli con differenti problematicità.

Il primo intervento, più grave, è iniziato in tarda mattinata con la chiamata dal 118 per un signore di 62 anni di Alseno (PC) che era stato punto da un insetto in zona boschiva in località Pignolacca sopra località di Cà Bianca (Comune di Bore, PR) che, con un amico e il fratello, si trovava lì alla ricerca di funghi. Due squadre partono immediatamente e raggiungono la località dove già si trovava l'ambulanza di Bore i cui sanitari, all'arrivo dei tecnici SAER, stavano somministrando una flebo in quanto l’uomo era risultato allergico.

Attivato anche Elipavullo nella speranza che le variabili condizioni meteo consentissero la possibilità di intervenire in sicurezza.

Nel frattempo il fungaiolo è stato imbarellato con la collaborazione dei tecnici SAER e Vigili del Fuoco viene trasportato a piedi in un campo distante circa 100 mt per consentire ad Elipavullo di atterrare. All’arrivo dell’elicottero il fungaiolo viene imbarcato sotto una fitta pioggia in direzione ospedale Maggiore di Parma.

Il secondo intervento, attivato a poca distanza dal primo, arriva direttamente da un signore di 47 anni (di Langhirano) ad un tecnico della stazione monte Orsaro. L’uomo, che si trovava sul sentiero 709 nel comune di Monchio delle Corti, dichiara di avere forte dolore ad una caviglia che non gli consente più di camminare. Una squadra parte immediatamente da Valditacca insieme ai Carabinieri Forestali delle locale stazione. Il fungaiolo, visto il peggiorare delle condizioni meteo, si era messo al riparo in una capanna su un sentiero non classificato, più avanti del sentiero 709, e grazie all'ottima conoscenza del territorio i tecnici riescono ad individuarlo in brevissimo tempo.

Una volta raggiunto viene caricato sul mezzo fuoristrada e accompagnato alla strada asfaltata dove si trovavano i suoi amici e l'ambulanza.

L’uomo dopo un veloce controllo da parte dei sanitari rifiuta ulteriori accertamenti da effettuare in ospedale e rientra con gli amici.