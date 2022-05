Lavori sulla Pontremolese: stop ai treni, ecco i bus sostitutivi

Per far fronte alle imminenti nove settimane di interruzione (dal 23 maggio al 25 luglio) della Pontremolese, è stato promosso un incontro tra Trenitalia, Comuni di Borgotaro e Pontremoli e istituti scolastici dei capoluoghi: saranno ridotti al minimo i disagi grazie ai collegamenti sostitutivi con pullman tra le stazioni ferroviarie. Supportata dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, Trenitalia si è impegnata a modulare orari e corse in modo da consentirne la fruizione, in entrambe le direzioni, anche agli studenti-pendolari che utilizzano la ferrovia.

Gli orari delle corse, validi per tutto il periodo di interruzione, sono visibili sui sistemi di vendita di Trenitalia. Tra Borgotaro e Pontremoli, i pullman saranno disponibili alle 7 e alle 7,50, alle 14, 14,30 e 14,50, alle 15,20, e poi alle 17,20 e alle 18. Da Pontremoli a Borgotaro, invece, le corse saranno effettuate alle 7 e alle 7,50, alle 13,30 e alle 14,20. «Ringraziamo Trenitalia per l’attenzione dimostrata e per la celerità con la quale sono state approntate le soluzioni, nonché le Regioni per aver garantito le risorse necessarie», hanno dichiarato in una nota congiunta i sindaci di Borgotaro e Pontremoli, Marco Moglia e Jacopo Ferri.

Quelli sulla Pontremolese sono lavori di manutenzione straordinaria (l’investimento ammonta a oltre 21 milioni di euro) e interesseranno varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano il fiume Taro, lavori di consolidamento all’interno della galleria «Bastardo» e attività di manutenzione nella galleria «Groppo San Giovanni». Verranno poi realizzati lavori per rialzare il marciapiede in stazione a Borgotaro, contestualmente a un’ulteriore fase di attività di consolidamento della galleria «Borgallo».

Inoltre, tra Grondola e Pontremoli si procederà al rinnovamento del binario e della massicciata ferroviaria su tutta la linea. Saranno infine effettuati sulla linea interventi per la manutenzione della vegetazione, oltre che degli impianti