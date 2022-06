Gioca in casa con l'alcol: 12enne di Busseto ustionato, ricoverato al Maggiore in condizioni serie

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Busseto. Un bambino di 12 anni si è ustionato, in casa, ed è stato trasportato con l'elisoccorso al Maggiore di Parma in condizioni serie. Non sarebbe, quindi, in pericolo di vita secondo le prime informazioni. I carabinieri di Busseto stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l'accaduto. Sembrerebbe che il piccolo stesse giocando, cercando di riprodurre alcuni esperimenti utilizzando dell'alcol quando, improvvisamente, è partita una fiammata che lo ha colpito. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza da Fidenza.