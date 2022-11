La Lega Emilia scrive al ministro: "Il governo intervenga per salvare Villa Verdi". Salvini: "Sangiuliano saprà intervenire con efficacia"

"Condivido la preoccupazione della Lega Emilia a proposito di Villa Verdi: sono certo che il ministro Sangiuliano saprà intervenire con efficacia, evitando che un patrimonio di inestimabile valore culturale vada disperso". Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la lettera che la Lega Emilia ha inviato al Ministro Gennaro Sangiuliano e per conoscenza al sottosegretario Lucia Borgonzoni.

Il commissario della Lega Emilia, capogruppo in consiglio regionale Matteo Rancan, ha inviato questa mattina una lettera al ministro della Cultura, Gennaro Sangiugliano, per chiedere un intervento ufficiale del Governo per salvare Villa Verdi, antica residenza del maestro compositore Giuseppe Verdi, dopo che una sentenza della Corte di Cassazione (che ha definito la vertenza riguardante l’eredità dei discendenti del Maestro) ne ha stabilito la vendita. "La preoccupazione - scrive Rancan - è che tale patrimonio di inestimabile valore culturale possa andare perduto. Un prospettiva che va scongiurata a nome non solo dell’Italia del "bel canto" quanto dell’intero patrimonio culturale italiano". La Lega si sta occupando della vicenda dal 2018 quando, preoccupata per lo stato di conservazione dell’immobile e di quanto contiene, depositò la prima interrogazione per chiedere alla Regione Emilia-Romagna di farsi carico della vicenda e prendere provvedimenti.