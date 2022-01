Il Milan vuole trattenere Ibra: pronta l'offerta

Ad oggi il rinnovo sarebbe automatico solo in caso di qualificazione in Champions, ma le due parti vogliono comunque restare legate.

Il Milan vuole trattenere Zlatan Ibrahimovic a tutti i costi anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', infatti, è questa la decisione che il club rossonero ha preso, che si verifichi o no la condizione che potrerebbe al rinnovo automatico, cioè la qualificazione del club alla prossima edizione della Champions League.La proposta del Milan è quella di un altro anno in rossonero per lo svedese a 7 milioni di euro netti più bonus legati alle prestazioni. I dirigenti sono stati convinti non solo dalle prestazioni di Ibrahimovic, ma anche dall'influenza positiva sui compagni di squadra. Dall'altra parte, però, il quarto posto è molto difficile da ottenere, visto che l'Atalanta è ancora lontana.In questo modo, la dirigenza vuole anticipare i tempi e legare a sé il bomber con la maglia numero 21 almeno per altri 12 mesi. Ibrahimovic, poi, diventerebbe una sorta di riferimento per i dirigenti rossoneri nelle scelte di mercato, un'esperienza utile per il post carriera dello stesso svedese.