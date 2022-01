Il gol di Sensi nei supplementari porta l'Inter ai quarti di finale

Un gol di Ranocchia in pieno recupero ha evitato all'Inter una bruciante sconfitta con l'Empoli che stava vincendo a San Siro per 2-1 grazie alle reti di Bajrami e Radu dopo il vantaggio iniziale di Sanchez. Si è così andati ai tempi supplementari e ci ha pensato Sensi, appena entrato in campo, a decidere il match che porta l'Inter ai quarti di finale.