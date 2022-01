Le Comore giocano con il terzino Alhadhur in porta

A meno di un’ora dalla sfida contro il Camerun per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, le Comore annunciano la formazione ufficiale per questa partita, che prevede la presenza tra i pali, nel ruolo di portiere, del terzino destro Shaker Alhadhur.

Questo perchè la Caf non ha concesso la deroga richiesta dalla dirigenza degli 'Squali Blù a proposito dell’estremo difensore Ali Ahamada, che oggi era tornato negativo dopo aver avuto il Covid.

Il protocollo sanitario varato 'in corsà dalla Caf prevede infatti che qualsiasi giocatore torni negativo debba comunque rimanere in isolamento per cinque giorni prima di poter tornare in campo. Gli altri due n.1 delle Comore, Moyadh Ousseini e Salim Ben Boina, sono indisponibili in quanto è ancora positivo il primo ed è infortunato il secondo. Così ora, contro la nazionale di casa, le Comore schiereranno un terzino in porta.