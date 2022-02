Gigi Apolloni è il nuovo allenatore del Felino

E' Gigi Apolloni il nuovo allenatore del Felino. La squadra che milita nel campionato di Eccellenza ha infatti esonerato Abbati e ha chiamato sulla panchina l'ex giocatore e poi allenatore del Parma. Sotto la sua guida i crociati hanno vinto il campionato di serie D salendo in Lega Pro. Qui le cose non sono andate subito come sperato e Apolloni fu sostituito da Roberto D'Aversa. L'ultima esperienza in panchina di Apolloni è stata alla guida del Modena in serie D nel 2018/19.