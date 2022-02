Finiscono tutte 1-1 le partite della domenica

Finiscono tutte con il medesimo risultato di 1-1 le tre partite di serie B in programma questa domenica. Ascoli-Como, Brescia-Atalanta e Lecce-Benevento si concludono in parità con un gol per parte. In classifica quindi il Lecce conserva un punto di vantaggio su Cremonese (prossimo avversario del Parma martedì sera) e Pisa. Il Brescia è quarto a due punti. Il Parma è undicesimo a 6 punti dal Perugia che si trova in ottava posizione l'ultima che dà accesso ai play-off.