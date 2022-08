Dedicata a San Rocco la cappellina della Locanda del Vento: guarda chi c'era - Foto

E' stata dedicata a San Rocco, protettore dei pellegrini, e benedetta dal parroco di Calestano Don Abdou, la piccola cappellina nei pressi della Locanda del Vento di Calestano, non lontano dalla Via Francigena. La chiesetta è abbellita anche da due quadri donati da Roberta Musi e ospita anche simboli di altre religioni a invocare protezione per pellegrini e viandanti di qualsiasi credo.