Fiorella - Tradizione locale e utilizzo delle erbe con mano felice

«Via dalla pazza folla», romanzo cult di Thomas Hardy (e poi soggetto di numerosi adattamenti cinematografici), può essere letto come un buon suggerimento in questi giorni di ferie e caldo agostano. E allora, via dalle spiagge e tra Sarzana e Carrara si prenda per Ortonovo e si salga a Nicola, splendido paesino sulle colline dietro Marina di Carrara. Su una curva, all’inizio, del paese ecco la trattoria: qualche stallo per parcheggiare e un piccolo dehors tra ulivi e ombrelloni, protetto da una siepe di cannucce e affacciato sul mare dove, s’è il tempo lo permette, si intravede la Gorgona. Le sale interne sono linde e accoglienti, ma conviene prenotare per avere un tavolo all’esterno. Servizio informale e cortese, carta dei vini di buon spessore con ottima selezione di vini locali bianchi e rossi (Vermentino e altro), pregevole selezione dalle regioni italiane, qualcosa dalla Francia, belle bottiglie piemontesi e toscane.

La cucina, i piatti

Tradizione locale innervata da materie prime scelte con cura e impreziosita da un uso accorto delle erbe liguri di impareggiabile sapore. Preparazioni con lunghe cotture, si frigge e si griglia con buona mano, si cerca una complessiva dolcezza e ricchezza dei sapori, non si teme aglio e cipolla, si osano terrine e arrosti farciti. E sempre piatti generosi. L’antipasto misto è un’antologia dei sapori del territorio: la torta di verdure, la verza ripiena, l’ottima caponata, la torta di riso e cipolla, la polenta incatenata. La marocca nicolese, antico pane di sussistenza, è con farina di granoturco e grano e con spinaci, fegatini e acciuga; il carpaccio è condito con aiolì (salsa all’aglio), rucola e grana. Il tortino di acciughe è appoggiato su una crema di bufala e custodisce una dolce pappa al pomodoro in riuscita armonia di sapori; la millefoglie di melanzane alla parmigiana punta su una salsa di pomodoro di compiuta dolcezza. Ecco i panigacci: garze sottili da condire con olio e pecorino, con pesto di basilico o secondo stagione e se non li conoscete sono imperdibili. E’ tempo di basilico e allora un pesto dal sapore deciso condisce lasagnette di pasta verde con fagiolini, ma è anche la migliore stagione dei muscoli (cozze) ed eccoli a dare dolcezza agli spaghetti aglio, olio, peperoncino e bottarga; risotto al limone, gambero crudo e bisque; paccheri gratinati e ripieni di trota affumicata; classici ravioli al ragù; gnocchi al Castelmagno e pepe di Sichuan. Ai secondi le carni alla griglia: Fiorentina (45 euro al kg), costata (39 al kg) o un polletto marinato dalla troppo prolungata cottura e salsa al bbq. Il pesce: scaloppa di spada al gel di lime; baccalà marinato; muscoli ripieni; buon polpo, morbido e saporoso, alla lucìana con dolce salsa al pomodoro, basilico e fagiolini. E ancora: terrina di gallina ripiena; faraona ripiena con funghi secchi; piccione; lingua di vitello tonnata; arrosto di coniglio arrotolato.

Per finire

Confesso una debolezza per la torta di riso carrarina: cremosa, dolce, la nota del limone: una delizia. Come il freschissimo semifreddo alla frutta tropicale; il sorbetto al limone; il gelato al barolo chinato... I prezzi: coperto e acqua 3 euro; antipasti 8-9; primi 7-12; secondi 12-19; dolci 5-7. Menu non esposto, ingresso, bagni comodi.

Non mancate

Tortino acciughe, spaghetti ai muscoli