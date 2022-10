Lu Experience - Oriente e pianura, qualità e fantasia: vera esperienza

Uramaki e Culatello di Zibello Dop di Brè del Gallo, hosamaki e prosciutto di Ermes Fontana 24 mesi. E coppa, salame, bruschette; sushi, sashimi; ostriche, crudità di pesce (25 euro), tartare di tonno o di melanzane: tutti insieme, ma in liste separate, a dare corpo alle proposte di antipasto. Più consueto il resto che completa il menu di «Lu experience», ristorante moderno dal nome stravagante, tra pesce e carne, tra Oriente e pianura padana. Ai fornelli c'è Alexey Ilin, più noto come Alex Lu Sell, cuoco di lungo corso (vent'anni allo Sporting club), molta fantasia, sicura professionalità. Grandi vetrate, un piccolo dehors, tavoli con tovaglie chiare, sedie e poltroncine imbottite, un soppalco per altri tavoli. Subito la discreta carta dei vini, attenta ai prezzi, tra regioni italiane e Francia e la gentile patronne che spiega con pazienza la composizione dei piatti e le loro caratteristiche, offre opportuni consigli.



La cucina, i piatti

Sushi per antipasto, tra i quattordici tipi diversi, divisi tra la linea gourmet e quella classica e per una volta trascureremo l'offerta dei nostri salumi. Subito le bacchette di legno per chi le sa usare, la ciotola e la bottiglietta di salsa di soia (ce n'è di meglio) e il nostro uramaki con filetto di tonno, vale a dire rotolini di riso con semi di sesamo e l'alga Nori che contiene all'interno filetto di tonno e avocado hass maturato sulla pianta: riso di precisa cottura, buona armonia tra riso e avocado e intorno ribes rosso, wasabi, zenzero marinato per arricchire il sapore. Stessa precisione e equilibrio di sapore nell'hosomaki con gambero rosso, avocado hass, zest d'arancia: qui l'alga Nori è all'esterno, il gambero è molto dolce, tutt'intorno ancora wasabi, ribes, zenzero. E ancora: uramaki o hosamaki con salmone norvegese e foglia d'ostrica, con sarda affumicata e bardana, con foie gras di merluzzo, con anguilla affumicata. Si torna a casa coi tortelli d'erbetta, gli anolini in brodo, i cannelloni funghi, asparagi e besciamella, ma si resta sulle scelte di pesce coi buoni paccheri al ricco ragù di mare e soprattutto coi cappellacci dove il ripieno al basilico di Pra è in felice equilibrio gustativo col condimento di calamari e la deliziosa salsa, sempre di calamari, lieve e dal sapore preciso. Anatra all'arancia, tonno al sesamo, filetto di rombo con cipolla caramellata, latte di cocco e lemon grass, filetto di branzino alla griglia, baccalà con olive e paccheri tra i secondi. E un buon fritto di solo calamari e gamberi, morbido, appena dorato, con leggera pastella; pastella che era invece spessa e pesante, fino a coprirne il sapore, nei fiori di zucca farciti con irriconoscibili scampi, gamberi, riso, stracciatella.



Per finire

Ricca scelta tra i dolci: gelati di produzione propria (crema, pistacchio, fior di latte); la sbrisolona; un buon semifreddo alla crema di limone, meringa e mandorle; il dolce di pina colada; la meringa ghiacciata al lampone e cioccolato; un cake alle carote; la semisfera al cioccolato bianco con cuore di pistacchio e amarene. Prezzi: coperto 3; sushi 9-18, antipasti 8-15; primi 9-14; secondi 15-18; dolci 5-7. Menu non esposto, ingresso, bagni, parcheggio comodi.

Non mancate

Sushi, cappellacci