David: Bellocchio fa incetta di candidature, poi Rovere e Garrone

Diciotto candidature per Il traditore di Bellocchio, Primo Re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone hanno invece ottenuto 15 candidature mentre a Martin Eden di Pietro Marcello 11 candidature. Questi i film con maggiori candidature della 65 edizione dei Premi David di Donatello annunciati stamani nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 aprile, in prima serata su Rai1 .



Le nomination per il miglior film - ono state annunciate oggi le candidature ai premi David di Donatello 2020 dei film usciti al cinema dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, in ordine alfabetico, votate dal 7 gennaio all’8 febbraio 2020 dai componenti la Giuria dell’Accademia e trasmesse ufficialmente dallo Studio Notarile Marco Papi. Le ha comunicate, nell’incontro di oggi con la stampa, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia MIGLIOR FILM: IL PRIMO RE - prodotto da GRENLANDIA, con RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZEN per la regia di Matteo ROVERE IL TRADITORE - prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMA per la regia di Marco BELLOCCHIO LA PARANZA DEI BAMBINI - prodotto da Carlo DEGLI ESPOSTI e Nicola SERRA per la regia di Claudio GIOVANNESI MARTIN EDEN - prodotto da Pietro MARCELLO, Beppe CASCHETTO, Thomas ORDONNEAU, Michael WEBER, Viola FUeGEN, RAI CINEMA per la regia di Pietro MARCELLO PINOCCHIO- prodotto da ARCHIMEDE, LE PACTE, RAI CINEMA per la regia di Matteo GARRONE



Le nomination per regia e sceneggiatura - Sono state annunciate oggi le candidature ai premi David di Donatello 2020 MIGLIOR REGIA: Il primo re: Matteo ROVERE Il traditore: Marco BELLOCCHIO La paranza dei bambini: Claudio GIOVANNESI Martin Eden: Pietro MARCELLO Pinocchio: Matteo GARRONE MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE 5 è il numero perfetto: IGORT Bangla: Phaim BHUIYAN Il campione: Leonardo D’AGOSTINI L'immortale: Marco D’AMORE Sole: Carlo SIRONI MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE Bangla: Phaim BHUIYAN, Vanessa PICCIARELLI Il primo re: Filippo GRAVINO, Francesca MANIERI, Matteo ROVERE Il traditore: Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLO La dea fortuna: Gianni ROMOLI, Silvia RANFAGNI, Ferzan OZPETEK Ricordi?: Valerio MIELI MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE Il sindaco del rione Sanità: Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Thomas BIDEGAIN, Jean-Luc FROMENTAL, Lorenzo MATTOTTI La paranza dei bambini: Maurizio BRAUCCI, Roberto SAVIANO, Claudio GIOVANNESI Martin Eden: Maurizio BRAUCCI, Pietro MARCELLO Pinocchio: Matteo GARRONE, Massimo CECCHERINI .



Le nomination per attori e attrici - Sono state annunciate oggi le candidature ai premi David di Donatello 2020: MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA I villeggianti: Valeria BRUNI TEDESCHI La dea fortuna: Jasmine TRINCA Mio fratello rincorre i dinosauri: Isabella RAGONESE Ricordi?: Linda CARIDI Rosa: Lunetta SAVINO Tutto il mio folle amore: Valeria GOLINO MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 5 è il numero perfetto: Toni SERVILLO Il primo re: Alessandro BORGHI Il sindaco del rione Sanità: Francesco DI LEVA Il traditore: Pierfrancesco FAVINO Martin Eden: Luca MARINELLI MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA 5 è il numero perfetto: Valeria GOLINO Domani è un altro giorno: Anna FERZETTI Il primo re: Tania GARRIBBA Il traditore: Maria AMATO Pinocchio: Alida BALDARI CALABRIA MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA 5 è il numero perfetto: Carlo BUCCIROSSO Il campione: Stefano ACCORSI Il traditore: Fabrizio FERRACANE Il traditore: Luigi LO CASCIO Pinocchio: Roberto BENIGNI