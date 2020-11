Il prossimo 007 sarà una donna. Il nuovo agente è Lashana Lynch, 33enne di origini giamaicane. A confermarlo è la stessa attrice in un’intervista a Harper's Bazaar. Lashana Lynch sarà Nomi, il nuovo agente 007 in No Time To Die mentre James Bond, interpretato da Daniel Craig, ha deciso di ritirarsi.

