All'Astra "Let's kiss - Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile"

Strati della Cultura, appuntamento nazionale che ARCI organizza dal 2007 per confrontare le proprie proposte sulla ‘promozione culturale’ con il mondo delle Istituzioni, della politica, della cultura, per la sua edizione 2021 si svolgerà a Parma, dal 2 al 4 dicembre.

Come ogni anno, oltre a dibattiti e interventi, il programma di Strati della Cultura prevede appuntamenti legati al cinema e alla musica.

Venerdì 3 dicembre ore 21:30 presso il Cinema Astra verrà proiettato il film, vincitore dell’Italian Film Festival Berlin, “Let's kiss - Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile” alla presenza di Franco Grillini e del regista Filippo Vendemmiati.

Un docufilm che ripercorre 40 anni di battaglie per i diritti LGBT attraverso gli occhi, i ricordi e la voce di Franco Grillini, politico e attivista da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili. Oggi 66enne, presidente onorario dell’Arcigay nato a Pianoro, in provincia di Bologna, Grillini ha iniziato la sua ‘militanza omosessuale’ nel 1982, all’età di 27 anni, quando accetta sé stesso e abbraccia la sua seconda vita.

Le tappe di Franco Grillini scandiscono lotte e conquiste – dal tragico irrompere dell’Aids con migliaia di vittime e la messa all’indice dei rapporti omosessuali - fino al primo matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’ancora aperta battaglia per la stepchild adoption – ma anche l’evoluzione dell’approccio sociale e dei media ad un tema che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato. Grillini racconta, tra pubblico e privato, con serenità̀ e umorismo, con un linguaggio che la cadenza bolognese rende musicale, la sua pur sorridente trincea per un futuro senza vite vissute nella paura dello stigma sociale, per il diritto alla salute e all’affettività̀ completa.

Sono storie d’amore e di battaglie politiche, dentro e fuori il Parlamento, insopprimibili spinte al cambiamento e alla gioia di vivere.

Strati della Cultura è un progetto Arci Emilia Romagna realizzato con Arci Nazionale, Ucca (Unione dei Circoli Cinematografici dell’Arci), Arci Parma e i suoi Circoli e con il sostegno della Regione Emilia Romagna - Assessorato alla cultura.

L’evento con “Let's kiss - Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile” è organizzato in collaborazione con il Comune di Parma e la Direzione del Cinema Astra.

Media partner di Strati della Cultura 2021 è AgCult, agenzia giornalistica specializzata nelle politiche pubbliche relative al settore della cultura e del turismo. Sostengono gli eventi le aziende Hera e Froneri.

Per info: ARCI PARMA 0521 706214 – info@arciparma.it

Prenotazioni: WHATSAPP 345/2677238

SCHEDA FILM

Regia: Filippo Vendemmiati

Soggetto e sceneggiatura: Filippo Vendemmiati e Donata Zanotti

Fotografia: Carlotta Cicci, Simone Marchi, Stefano Massari

Musiche: Paolo Fresu

Montaggio: Stefano Massari

VFX designer: Simone Marchi

Durata: 85 minuti