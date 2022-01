«The orginal ones», torna la rassegna di film non doppiati

Il Cinema D’Azeglio apre le porte ad una nuova edizione di «The original ones» rassegna di film in lingua originale, sottotitolati in italiano, che presenta un programma di sette appuntamenti. Si comincerà martedì con il venerato e criticato «The French dispatch» di Wes Anderson con Benicio Del Toro e Adrien Brody. La rassegna proseguirà poi, martedì 18, con la proiezione di «West side story» (tratto dall’omonimo musical di Leonard Bernstein) di Spielberg con Ansel Elgort e Rachel Zegler. Mercoledì 25 gennaio si proietterà «Cry macho» il film drammatico/western di Clint Eastwood che celebra lo splendore di una star ancora capace di stupire. Martedì 1° febbraio seguirà il discusso «House of Gucci» di Ridley Scott con l’istrionica Lady Gaga e Al Pacino.

Martedì 8 febbraio si potrà assistere a «Operation mincemeat» di John Madden con i bravissimi Colin Firth e Matthew Macfadyen. Martedì 15 febbraio, invece, avremo nuovamente la possibilità di vedere «The French dispatch».

Il programma si chiuderà, martedì 22 febbraio, con la proiezione dell’intenso «Spencer» di Pablo Larraìn nel quale è protagonista una malinconia Kristen Stewart che interpreta l’indimenticabile Lady Diana. Ogni serata prevede due spettacoli con inizio alle 18 e 21. Il costo del biglietto è di 7.50 euro per l’intero, 5.50 euro per il ridotto. Si può inoltre acquistare un abbonamento al costo di 20 euro che dà diritto alla visione di 4 proiezione per un massimo di due persone a film. Per accedere agli spettacoli è richiesta la prenotazione via WhatsApp o tramite Sms al numero 327 8174494.