E' morta Sally Kellerman, "Labbra di fuoco" di M*A*S*H*

E’ morta Sally Kellerman, diventata famosa soprattutto per il ruolo dell’infermiera Margaret 'Hot Lips' O'Houlihan nel film commedia M*A*S*H (1970) di Robert Altman. Aveva 84 anni e soffriva di demenza. Bellissima e dalla voce roca e sensuale con il ruolo dell’infermiera Margaret ebbe una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Oltre a M*A*S*H, il cui titolo è acronimo di 'Mobile Army Surgical Hospital', (Ospedale Militare Chirurgico da Campo), l'unità mobile chirurgica dell’esercito Usa istituita nel 1945 per sostituire gli ospedali da campo, la Kellerman ha avuto parti anche in serie tv, come 'L'ora di Hitchcock' (1962-1965), Cheyenne (1955-1962) e 'Star Trek' (1966-1969) in cui nell’episodio 'Oltre la galassià (1966), impersonò la psichiatra Elizabeth Dehner. Al cinema ha inoltre interpretato il ruolo di Dianne Cluny ne 'Lo strangolatore di Boston' (1968)