Addio a Roberto Campari, storico del cinema

E' morto oggi a 79 anni Roberto Campari, per anni docente di Storia e critica del cinema all'università di Parma. Una figura molto conosciuta in città e nell'ambiente del cinema. Predecessore di Michele Guerra, che ha preso il suo posto nell'ateneo parmigiano, Campari ha scritto diversi libri di cinema, fra i quali Parma e il cinema, testo fondamentale per il cinema della nostra città.