Corro da te - Attori giusti e in parte: ma si esagera in misura

Fit, smart, young. Sono le parole d’ordine dell’azienda di Gianni, che produce scarpe da running, ma anche i pilastri su cui si fonda la sua vita di seduttore quasi cinquantenne. E’ il perfetto rappresentante di una generazione che corre per inseguire la forma fisica ma anche per fuggire da impegni e responsabilità. Camicia slim, auto sportiva, repertorio pronto effetto per l’acchiappo sicuro. Voglia di crescere? Nessuna. Ma sotto forma dell’ennesima preda sta per arrivare il suo contrappasso. Un appuntamento con una donna con cui non si è mai cimentato. Bellissima, affascinante. Ma disabile. Gianni la prende come una scommessa di cui vantarsi con gli amici: fingersi disabile a sua volta per conquistarla e aggiungere una tacca al suo palmarès...

Tipica struttura di commedia francese (è il remake di «Tutti in piedi»), che lavora su argomenti politically incorrect (vedi «Quasi amici»), il film di Riccardo Milani è fatto per bene, con attori giusti e ben in parte, con garbo, come si dice, ma anche con un po’ troppa misura. Là dove ci sarebbe da ridere in maniera irriverente si sorride, dove ci sarebbe da affondare nella critica sociale si allude, dove ci sarebbe da lasciarsi andare al romanticismo più spudorato ci si compiace appena, con un pathos da fotoromanzo. Il mix di registri opposti dà il sapore a queste commedie, capaci di far ridere di cuore e il momento dopo di commuovere profondamente. Ma qui l’escursione limitata di toni della regia smussa le potenzialità del buon insieme che rimane comunque piacevole.

La scheda

Regia: Riccardo Milani

Interpreti: Pierfrancesco Favino, Miriam Leone

Italia 2022, 1 h 43'

Genere: Commedia romantica

Giudizio: 3 su 5