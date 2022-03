Belle - La Bella e la Bestia al tempo dei social

E’ una vecchia favola, ma immersa fino al collo nella contemporaneità. Del classico della Disney «La Bella e la Bestia» conserva i personaggi, le canzoni, le rose ed il castello, ma trasporta questi elementi in un social network dai colori pop e dalle musiche sentimentali. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, «Belle» è l’ultima opera del maestro dell’animazione giapponese Hosoda, che nel 2019 è stato candidato agli Oscar per il suo precedente film d’animazione «Mirai».

Orfana di madre dall’infanzia, Suzu non è mai riuscita ad elaborare il lutto e si è chiusa dietro un muro di timidezza. A 17 anni Suzu entra nella realtà virtuale di «U», assume l’identità della cantante Belle e raggiunge un’improvvisa notorietà. Proprio durante un concerto, compare una misteriosa Bestia che semina il panico… Dietro ad un tripudio di musiche e colori, è un film che affronta molti temi: le doppie identità - quelle reali e quelle virtuali - e le maschere dietro cui si nascondono, le violenze domestiche e la protezione, l’abbandono e la fiducia in se stessi. Onirico e surreale, affronta l’impatto dei social sulla società con un atteggiamento ottimista, mettendo in risalto gli aspetti positivi della connessione tra le persone.

La scheda

Regia: Mamoru Hosoda

Giappone 2021, 2 h 02’

Genere: Animazione

Dove: The Space Parma Campus e Parma Centro

Giudizio: 3 su 5