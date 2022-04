Un romanzo di Elena Ferrante per il debutto della Gyllenhaal

Vacanze in Grecia per una donna sola e di mezza età: ci sarebbe (ancora) da guardare avanti, e invece si fanno (e si chiudono) i conti con il passato. Maggie Gyllenhaal, attrice mai banale (sublime nella serie «The deuce: la via del porno»), fa il suo debutto dietro la macchina da presa con «La figlia oscura». Ed il cast è impressionante. Poi c’è la derivazione letteraria: ci si basa sul romanzo di Elena Ferrante (in un piccolo ruolo c’è pure Alba Rohrwacher, voce fuoricampo de «L’amica geniale»).

La Gyllenhaal «smonta» la vita della sua protagonista Olivia Colman (Oscar per «La favorita»), una donna e madre distratta, a tratti confusa a tratti curiosa, con qualcosa di oscuro dentro di sé. Ad attirare le sue attenzioni è una famiglia di persone dall’aria minacciosa, sicuramente poco educate e poco raccomandabili. La colpiscono, in particolare, una giovane mamma, la figlia piccola e la bambola della bambina. Le minacce, però, sono tutte nella sua testa oppure arrivano realmente da fuori? Che cosa nasconde questa donna molto combattuta (più che combattente)? Che cosa l’ha segnata in passato? Il fatto di essere madre o di essere libera?

I due piani (passato e presente) iniziano a unirsi sempre più, e la regia, oltre che stare addosso in maniera insistente alla protagonista, sparge nel racconto una sottile inquietudine: in parte interiore, in parte provocata da fattori esterni. La Gyllenhaal, che si affida troppo agli attori (oltre all’immensa Colman, anche Dakota Johnson, un invecchiatissimo Ed Harris, il proprio marito Peter Sarsgaard e Jessie Buckley), indugia molto sulle situazioni. Si impegna, ma fa fatica. Inceppa un racconto che avrebbe meritato maggiore fluidità. Convince a metà, ma si è portata a casa comunque il Premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia e tre nomination agli Oscar (sceneggiatura, la Colman e la Buckley) .