Sparo mortale sul set, multati i produttori di "Rust"

I produttori di «Rust», il western sul set del quale un colpo partito da una pistola in mano ad Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della cinematografia Halyna Hutchins, sono stati multati pesantemente e altrettanto severamente redarguiti per non aver seguito le norme di sicurezza indispensabili durante la realizzazione di un film.

I realizzatori di «Rust» hanno mostrato «totale indifferenza di fronte ai rischi associati con l’uso di armi da fuoco sul set», ha decretato il Dipartimento dell’Ambiente del New Mexico (lo stato dove veniva girato il western), multando la Rust Movie Production per un totale di 136.793 dollari.